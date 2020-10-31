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汎德永業 Q4業績喊衝

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
BMW主流車款5系列改款上市，汎德永業第4季營收看好。汎德／提供
BMW主流車款5系列改款上市，汎德永業第4季營收看好。汎德／提供

豪華車銷售公司汎德永業（2247）受惠新車上市，帶動銷售，主流車款BMW 5系列挾科技與性能優勢改款上市，成為第4季新車銷售的成長動能，在新車齊備、大量新車到港，看好第4季業績成長外，還有機會成為今年最旺的一季。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國內新車市場9月份創下近15年同期新高紀錄，汎德永業受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，9月起新車大量到港交車，9月合併營收40.2億元，刷新歷史新高紀錄，年增率63.37%。10月新車大量到港、接單暢旺，營收同樣看好，今年第4季成為全年最熱的一季。

隨著第4季度登場，各大豪華汽車品牌無不卯足力道，力拚年度銷售數量。其中德系豪華品牌兩大龍頭雙B都在年底前推出全新5系列與全新E-Class，顯見房車市場中的猛烈戰火，但這兩款車也同時是雙B的代表車款，新車同時改款上市，更刺激市場需求。

BMW總代理汎德公司史無前例於新產品上市還祭出豐富優惠禮遇，搶攻金字塔頂端消費者目光。全新BMW 5系列上市，5系列約占BMW銷量的一成，主打菁英族群，更因性能與科技向來是BMW車迷的代表，此次改款具有配備升級不加價的特性，包含房車與旅行車共三種車系、六款車型，價格自265萬元起。上市初期更限量提供300台首發版配備升級，價值最高超過15萬元，預計最快在今年12月就能將全新5系列交到消費者手中，力拚今年底5系列總銷量突破1500台，汎德永業的BMW銷售占全品牌的五成以上。

BMW一直是台灣頂級消費族群的首選，除了穩坐的運動休旅車系龍頭寶座，新世代豪華小車亦是千禧世代夢想車款，全新BMW 5系列的加入不僅為競爭激烈的豪華房車市場再添悍將，加上年底前將陸續到位的全新BMW 6系列Gran Turismo及眾所期待的BMW 4系列跑車，BMW誓言奪下台灣豪華進口車品牌的領導指標，上市的汎德永業銷售也可望跟著攀升。

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