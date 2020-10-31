中石化橋頭廠 啟動投產

中石化 (1314)斥資4.5億元打造的橋頭廠昨（30）日開幕，董事長陳瑞隆表示，該座尼龍6工程塑膠混練工廠年產能目標為9,000公噸；而多功能材料開發大樓也同步啟用，未來自有工塑產線與材料研發將加速完成產業上下游一體化規劃，朝高值化領域發展。

中石化財務副總陳穎俊表示，該公司現有兩大主力產品CPL及AN過去幾年在上下游的原料與市場方面皆有相當大的波動。

有鑑於此，中石化的石化事業主軸已逐漸轉型往下游精細化工及特用化學領域，並以此作為未來策略發展方向，布局高值化產品。

中石化橋頭廠興建費用共投入約4.5億元，落成啟用後，預計今年第4季正式投產尼龍工程塑料；該公司日前並已取得三晃位於台中大甲的廠房、土地與設備，將在頭份廠投入60億元設置精細化工園區，往特化下游PCB領域持續深化。

透過高毛利精細化工產品，平衡大宗原物料在市場週期獲利缺口進行適度調節。據了解，中石化研發成果已獲專利許可逾200多件，雖專利技術類型仍以CPL為主（53%），但研發方向朝特化、精細化領域拓展，特用化學品專利占比迄今已達25%，未來將會持續提升。