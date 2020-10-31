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美利達備料足 營運給力

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

自行車大廠美利達（9914）第4季進入全年最旺季，法人看好美利達備料充足，有助於第4季的營收、獲利再衝高。美利達股價在28日一度超過巨大，是近五年首次超越，昨(30)日美利達股價下跌2.8%，來到277元，巨大則逆勢上揚漲幅達3.6%，股價以281元收盤，股價再度回到領先地位。

今年因疫情帶動，歐美對自行車、尤其是電動自行車的需求強烈，美利達轉投資的通路端收益被認為相當可觀，但這部分的投資比重並未達到合併報表的標準，因此美利達相關的獲利只會在季報出爐時才公布，在此之前，甚至連營收都無法反應，因此美利達每一季的獲利幾乎都與法人的預估有相當大的出入。

由於巨大公司的營業規模較大，長期以來股價也多半較美利達高，28日出現重大轉變，美利達股價衝高超過巨大。法人分析，美利達股價一路走高，主要是認為美利達年初時已規劃下半年市場需求將轉熱，10月到次年3月產能規模擴大，因此美利達從10月開始產能大增超過六成。由於供應商料件從本月起大量交貨，10月開始美利達加碼投產，出貨將成長約六成，第4季將成為美利達全年最旺的一季。

美利達在通路端的獲利約占公司獲利的七成，但這部分並未在個別月份的營收上顯現，由於通路端獲利看好，主要是來自SBC的業外貢獻增加，美利達第3季獲利想像成長空間加大。

美利達公司指出，傳統第3季是自行車最旺的一季，不過因為產能配置，美利達今年第3季的出貨與營收並不高，但旺季推遲一個月，再加上第4季電動自行車出貨復甦的帶動下，公司營收將重拾成長動能，優於市場先前預估，第4季將成為全年最旺的一季，而且旺到明年第1季。

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