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Q3 EPS／允強0.46元 出貨回溫

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼管和板材廠允強（2034）昨 (30)日公布第3季財報，單季獲利1.88億元，季增36%、年減6%，每股稅後純益0.46元。本季隨著鎳價站穩高檔，持續增加毛利較高的鋼管銷售比重策略下，全年獲利有望逼近去年水準。

允強上半年受到新冠肺炎疫情影響，下游需求不振導致出貨量減少，加上國際鎳價相較去年同期減少3至4%，波及產品售價，拖累該公司整體營運表現。

不過，進入第3季後，LME鎳價走勢明顯反轉，由上半年的每公噸1.2萬至1.25萬美元上漲至近期的1.4萬至1.5 萬美元，挹注允強對下游客戶的銷售單價提高。

同時，該公司增加毛利較高的不銹鋼管銷售比重，拉高毛利率，加上認列庫存產品漲價利益，推升獲利表現。

依允強公布獲利數據，第3季稅後純益為1.88億元，季增36%、年減6%，每股稅後純0.46元；累計今年前三季稅後純益為4.7億元，每股稅後純益1.15元。允強昨日下跌0.05元，收在22.9元。

展望本季營運前景，法人預期，台商回台投資帶動廠房興建對不銹鋼配管需求增溫，至於資金回流也帶動國內民間住宅對不銹鋼構造用管和不銹鋼板材需求增加，將有助允強整體出貨量恢復成長動能。

另外，允強正加碼布局國際市場，預計將投入1億美元在土耳其建立國外第一座生產基地，預計本季開始建廠，最快在明年第四季或2022年第一季完工投產，初步規劃不銹鋼管每月產能為1,500至1,800公噸，不銹鋼板材每月產能為2,500至3,500公噸。

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