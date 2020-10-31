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亞德客夠利 股價768元創高
氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）今年前三季每股稅後純益達17.27元，賺贏去年全年的14.42元，昨(30)日股價創歷史新高；法人分析，亞德客大賺主要受惠於人民幣升值，以及自動化需求持穩增溫助攻，第4季業績展望亦持續看俏。
亞德客昨（30）日股價逆勢大漲69元、以768元漲停作收，刷新歷史新高價。亞德客10月訂單強勁，第4季業績可望並比業界平均表現成長10%左右；法人昨天也將亞德客今年營收，由原估182億元上修至188億元、年增18%，每股稅後純益上修為23元左右，雙創新高。
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