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南紡購物中心二期開幕在即 股價飆漲逾7％

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

南紡（1440）旗下南紡購物中心二期預計要在12月25日試營運，並將在明年3月中旬正式開幕。南紡表示，購物中心二期商場以餐飲、娛樂占比最大，其中，餐飲占比達3-4成，若加計娛樂則超過5成，除了影城，最大賣點是高達60間包廂的KTV，另外還有大魯閣經營的滑輪場。預估二期年營業額將達20億元，由於一期年營業額約60億元，兩期商場可望帶來加乘效應，預估未來一、二期年營業額將來到90億元，向百億關卡邁進。

南紡帳上資產題材豐厚，加上二期購物中心開幕在即，今日股價表現強勁，盤中在大單推升下來到13.3元，漲幅7.7%，成交量倍增，股價創7月以來新高價。

南紡表示，購物中心一期今年第2季雖受疫情影響，但6月以來，人潮持續回籠，已逐漸追回上半年業績。以目前正在進行中的周年慶來看，預估今年檔期業績達11億元，較去年成長10%。全年來看，年營業額可望超過60億元，與去年持平或小幅成長。

即將開幕的二期商場面積約2.1萬坪，使用面積約8,000多坪，規劃地上九層、地下兩層，商場規劃以餐飲、娛樂為主，年營業額可望達15-20億元，未來一、二期商場將朝營業額百億目標邁進。

南紡後續還有三、四期規劃，南紡表示，三期土地面積約計3,800坪、四期約5,700坪，目前三期土地規劃住商混合、四期規劃以住宅為主，但短期內不會有新進度，主要還是要看明年二期商場正式開幕後的效益。

此外，南紡今年仁德廠受疫情衝擊而停工，未來預期亦將成為資產開發的新項目。南紡表示，公司可動約46甲的工業用地，若加計旁邊的化纖廠共有75甲地，但化纖廠目前傾向維持運作、不搬遷，可規劃的工業用地將朝科技園區做開發，由於仁德廠距離南科僅30分鐘車程，並近高速公路，未來若順利發展成科技園區，可向南科協力廠商招商。

南紡今年上半年本業虧損，即便業外彌補，財報仍呈現小虧。法人表示，近期棉花價格回升，加上需求升溫，預期下半年南紡本業虧損將持續縮小，在業外的彌補下，下半年乃至於全年皆可望轉虧為盈。

南紡 餐飲

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