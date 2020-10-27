快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正隆Q4營收拚全年高峰 股價飆逾6%創新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為正隆總經理蔡東和。記者曾仁凱攝影／報系資料照
圖為正隆總經理蔡東和。記者曾仁凱攝影／報系資料照

正隆（1904）近期題材頗豐，除了雙11檔期將至，帶動紙箱需求看旺，另，正隆跨足房地產市場，近期隨著房市交易增溫，也帶動旗下推案順利交屋入帳。此外，大陸禁止進口廢紙入境政策上線在即，美廢報價走跌將有助紙廠毛利率提升，效益可望在第4季浮現。法人看好，正隆第4季營收將持續在百億關卡之上，季營收並將來到全年最高。

正隆今日股價挾量上攻，盤中來到35.65元，漲幅逾6%，再創1995年4月以來新高點。法人表示，正隆第4季在旺季點火下，季營收可望來到全年高峰，預估2020年營收逼近400億元大關，比去年微幅下滑，不過，獲利結構調整，稅後淨利可望較去年成長逾3成，每股純益可望接近3元。

法人表示，正隆持續擴展產線，有助推升明年營運表現。其中，台灣燕巢紙器廠將有1.8 億平方公尺產能可望在明年第1季開出，大園廠增設白漿線設備，主要是因應1號紙機抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，生產回收漿，以滿足原料需求，預計明年第4季商轉。在海外部份，越南平陽造紙廠二期，年產能35-40萬噸工紙也可望於明年第4季投產。另，北江紙器廠也在籌備中。

正隆表示，越南近年整體工紙市場逐步提升，仍有高品質工紙需求缺口未被滿足，看好未來越南市場的發展。

正隆 營收

延伸閱讀

蘋果帶越南窮省上天堂！經濟成長達10.9%

新興亞股雙亮點 印股吸金越股旺

全民權證／正隆看旺 選價平

颱風莫拉菲來勢洶洶 越南將疏散逾120萬人

相關新聞

正隆Q4營收拚全年高峰 股價飆逾6%創新高

正隆（1904）近期題材頗豐，除了雙11檔期將至，帶動紙箱需求看旺，另，正隆跨足房地產市場，近期隨著房市交易增溫，也帶動...

晶碩 前三季大賺6.2元

隱形眼鏡廠晶碩董事會昨（26）日提報今年第3季合併財務報告，受惠大陸及日本兩地需求回溫，稅後純益逾2億元，年增88.4%...

豐興鋼筋調漲 六周首見

主力電爐鋼筋廠豐興（2015）昨（26）日廢鋼與鋼筋每公噸各漲300元，為六周來首見漲勢，隨著營建工地年底前趕工需求，各...

上銀 獲新汽車鏈門票

上銀科技（2049）昨（26）日表示，上銀車用精密滾珠螺桿已取得IATF 16949認證，透過這項汽車品質管理系統的推動...

大陸BD漲價 台塑化受惠

十一長假過後的拉貨效應，加上下游ABS、合成橡膠報價上漲拉抬，大陸丁二烯（BD）價格近兩周拉出近兩成的漲勢，主要因台達化...

宏亞新品出擊 挹注營運

生產77乳加巧克力的老牌食品廠宏亞（1236）宣布，擴大搶「巧克力黑金商機」，旗下主打高純度的歐維氏ALWAYS品牌推出...

懷特新藥 搶抗疫商機

美吾華（1731）集團昨（23）日舉行聯合法說會，子公司懷特生技將啟動新藥「血寶」抑制細胞激素風暴的跨國臨床試驗，搶攻新...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。