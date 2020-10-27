正隆Q4營收拚全年高峰 股價飆逾6%創新高

正隆（1904）近期題材頗豐，除了雙11檔期將至，帶動紙箱需求看旺，另，正隆跨足房地產市場，近期隨著房市交易增溫，也帶動旗下推案順利交屋入帳。此外，大陸禁止進口廢紙入境政策上線在即，美廢報價走跌將有助紙廠毛利率提升，效益可望在第4季浮現。法人看好，正隆第4季營收將持續在百億關卡之上，季營收並將來到全年最高。

正隆今日股價挾量上攻，盤中來到35.65元，漲幅逾6%，再創1995年4月以來新高點。法人表示，正隆第4季在旺季點火下，季營收可望來到全年高峰，預估2020年營收逼近400億元大關，比去年微幅下滑，不過，獲利結構調整，稅後淨利可望較去年成長逾3成，每股純益可望接近3元。

法人表示，正隆持續擴展產線，有助推升明年營運表現。其中，台灣燕巢紙器廠將有1.8 億平方公尺產能可望在明年第1季開出，大園廠增設白漿線設備，主要是因應1號紙機抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，生產回收漿，以滿足原料需求，預計明年第4季商轉。在海外部份，越南平陽造紙廠二期，年產能35-40萬噸工紙也可望於明年第4季投產。另，北江紙器廠也在籌備中。

正隆表示，越南近年整體工紙市場逐步提升，仍有高品質工紙需求缺口未被滿足，看好未來越南市場的發展。