鋼價漲多 橫向整理機率大

鋼市向好，美國鋼價三個月來漲多跌少，每公噸漲幅逾50%，中鋼（2002）、中鴻積極表態，連續五個月行情上揚，累計漲幅逾16%，鋼價居高思危的氣氛轉濃，市場認為短、中期已經到達滿足點，橫向整理或適度調節機率大增。

上市鋼廠專家指出，多頭行情漲一波、停一波，才是長治久安之計，鋼價不會一直跌，相對也不會一直漲，目前國際低價鋼材已經開始重新釋出，將尋找最好的價格與機會進口，擴大低成本競爭優勢，為明年春季的獲利奠定基礎。

法人表示，國內鋼市今年受夠新冠肺炎疫情摧殘，下半年略回溫，中鋼、中鴻全年獲利水平高低，端看第4季行情而定，12月鋼價漲跌扮演重要角色。

上市鋼廠主管指出，美國川普政府對進口鋼材課徵高關稅，導致美國躍居全球鋼價最高的地區，其中熱軋底材動能居高不墜，最新每公噸再漲10美元，現貨價格升高到730美元，累計自8月初以來已經上漲近250美元，漲幅逾50%。

上市鋼廠主管表示，目前美國熱軋出廠價格最低為每公噸748美元、最高770美元，交貨周期長達二個月以上，幾乎所有鋼廠12月底前產量都完成預售，是支撐熱軋價格的重要動力。累計美國熱軋熱從8月初每公噸484美元起漲，至今調高約250美元，漲幅高達50.8%。

反觀亞洲熱軋底材在疫情稍緩的4月初自CFR每公噸384美元起漲，至目前540美元至560美元高位，漲幅40%至45%，與美國市場比較相對落後。其中，中鋼月盤從今年7月調高1.8%以來，到11月大漲逾5%，長達五個月來表面累計漲幅逾15%，加計複利概念漲幅16.4%。

上市鋼廠主管說，後疫情時期國內外鋼價連續數月調高，明顯到達短中期滿足點，包括大陸寶鋼以及台塑越南鋼廠，最新行情都下跌，大陸以及東南亞最大高爐廠表態下，買家聞到居高思危氛圍，鋼鐵流通行情追高的力道將受壓抑。