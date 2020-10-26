順天、總太、坤悅 台中積極獵地

剛性需求助攻帶動台中房市買氣不墜，近期北部建商紛紛南下搶地，深耕已久的順天（5525）、總太、坤悅、遠雄等上市櫃建商新案也都傳出熱銷，同步積極購地累積推案庫存。

達麗與海悅稍早聯手砸下21.8億元購入北區833.4坪土地，換算每坪262萬元，未來住宅開價落在每坪40萬元上下。日勝生日前也拿下台中捷運文心崇德、文心櫻花兩站最優申請人資格，預計投資30.8億元進行開發。

台中房價驚驚漲，跟年初比較漲幅逾一成至一成五，但剛性買盤依舊強勁。在地的順天建設線上個案紛傳熱銷，上半年於十期重劃區推出總銷15億元「順天景美」已完售，潭子「順天豐華」也賣破八成。

順天今年最大案、單元三永春東七路案預計第4季末登場，規劃33戶豪墅及98戶大樓住宅，全案總銷60億元。另外，順天9月以8.89億元購入北屯敦和段1,616坪土地，換算每坪單價55萬元。

在北屯推案量體最大的總太，手中握有逾1萬坪土地，計畫打造4,000戶造鎮案；目前二期「總太聚作」標榜舊市區最後1字頭房價，銷售破九成，規劃中的三期預計年底公開，總銷60億元。總太也積極布局水湳經貿園區，稍早以15.25億元，每坪235萬元購入649坪土地，日前再揭露集團主席吳錫坤以個人名義買進文商段640坪土地，總價15.36億元、單價240萬元。

坤悅下半年推案包括南屯「坤悅心富郁」、東勢「坤悅欣．悅」等，都有不錯銷售成績；最新的南區國圖館案「坤悅君匯」，主打二至三房、24至37坪產品，預約熱絡。