貨攬業Q4營運 法人按讚

航空貨運旺季再起，受惠於航空貨運運價維持高檔、貨量穩定，對於華航、長榮航、中菲行、捷迅、台空及台驊不只是前三季獲利看俏；第4季是航空貨運傳統旺季，法人也看好航空貨攬第4季業績展望。

中菲行是亞太區相當有競爭力且大型的航空物流業者，航空貨運好，今年已經顯現在航空貨攬業者身上，中菲行第2季業績創歷史新高，單季每股純益（EPS）達3.74元。今年接獲不少特殊防疫相關訂單，中菲行9月營收17.94億元，年增20%；累計1月至9月營收164.82億元，推估第3季的獲利也有想像空間。

另一家貨攬業者捷迅第2季EPS1.9元，年增190.5%，創新高，今年上半年EPS達3元，年增131%，也創歷史新高。隨著旺季到來，第4季運價運量都上漲，捷迅第4季的營收、獲利看俏。