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年節商機到 航空貨運旺季更旺

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
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時序接近年底，歐美地區大型通路商急著趕耶誕節前鋪貨，搶攻年節商機，再加上蘋果iPhone 12、12 Pro開賣，航空貨運需求更熱，全球航空貨運排名前十大的航空貨運業者，宣布調漲11月2日航空貨運運價漲幅達35%。貨攬業者證實，華航已通知調漲運價。

多數國家的邊界至今仍是關閉狀態，航空貨運也無法跟著機腹載貨去，導致航空運價居高不下，10月19日己有一家亞洲的航空貨運業者宣布調漲遠東至北美線價格，漲幅達25%-30%；昨（23）日市場傳出華航也發文宣布調漲遠東-北美的航空貨運運價。

航空貨運市場第4季是傳統旺季，市場需求非常急迫，貨攬業者也表示，已經接到華航的通知，11月2日遠東至北美線將再調漲價格，搶攻航空貨運傳統旺季商機，依不同的北美航線每公斤將再度飆上新台幣250-350元。

貨攬業者表示，中國十一假期後，急單出現，通路業者搶攻耶誕節、新年假期前鋪貨，這波還不只是空運好，海運則更好；尤其，海、空運一起好，市場發生排擠效應，海運缺櫃、運價大漲，也波及到原本想用貨櫃載運的業者，在價差變小下，評估還是走空運，使得輸美的運價比預期還暢旺。

航空貨運好，華爾街日報分析全球營收前30大航空公司第2季財報後，發現四家公司營業利益很出色的業者，台灣的華航、長榮航都榜上有名，營業利益分居全球航空業的第一、第四名；IATA預估，今年的總體產業的貨運營收會達到1,110億美元，但載客收入由5,810億美元重挫至2,410億美元，航空貨運成為今年航空業能否突圍的最重要關鍵。

華航 航空業 營收

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