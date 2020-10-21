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大型招商活動重啟 羅麗芬-KY第4季營收拚季增四成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

羅麗芬-KY（6666）舉辦法說會，公司表示，第2季轉虧為盈後，第3季營運再成長，多數地區疫情控制情況相對良好，下游有陸續復甦跡象，加上第4季有十一長假消費、雙十一購物節等旺季助攻，保養品換季需求可期。法人估，羅麗芬-KY第4季業績可望較第3季季增四成。

羅麗芬今（21）日股價表現亮眼，盤中來到107元，漲幅逾5%。

羅麗芬-KY表示，大陸市場在疫後快速復甦，政府及民間亦陸續推出振興方案，公司接下來的推廣策略將從消費者的需求出發，並讓消費者能夠在各種通路購買產品與課程，尤其在網路個人頻道影響力的潮流下，藉由個人IP的直播效應，帶動實際營銷。此外，在品牌行銷策略上，三大品牌同步推動品牌精細化營運，協助美容院朝百萬業績目標前進，以塑造傳統品牌＋新零售的新布局。

法人表示，預期羅麗芬在大型招商活動重啟下，下半年營收逐季回升。尤其上周羅麗芬在大陸湖州舉辦的大型招商活動參與店家已回復往年水準，參與店家近1,100家，顯示在大型招商活動人氣回籠下，拉貨動能可望回升至疫情爆發前水準，加上線上新品牌伊姿佰與養生品牌綺易康推廣布局，第4季旺季效應可期。

法人估羅麗芬今年營收近8億元，為近年營運谷底。第3季獲利表現與第2季相當，第4季單季每股純益可望站上1.5元，為全年高峰。羅麗芬過去兩年每年皆賺進超過一個股本，今年預估每股純益雖恐僅2元，但明年有機會逐漸回到過去高峰。

疫情 營收

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