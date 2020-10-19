晶碩Q4業績拚締新猷 股價創歷史新高

晶碩（6491）在日本客戶追單，加上大陸市場滲透率攀升下，第3季營收創下單季歷史新高。展望第4季由於有大陸雙11、雙12檔期加持，法人估單季營收可望續創歷史新高。晶碩今（19）日股價表現強勁，盤中來到233.5元，漲幅逾7%，創掛牌以來股價新高紀錄，直追同屬隱形眼鏡股的精華（1565）。

晶碩9月營收與第3季皆創歷史新高。公司表示，上月因日本現有客戶訂單增加，為旺季提前備貨，有出現追單的跡象，第4季為產業旺季，尤其大陸雙11檔期即將展開，公司對本季營運樂觀看待。

法人表示，晶碩自有品牌在大陸透過天貓旗艦店、微商等平台，以線上通路進行銷售，加上大陸代工市場今年新增不少客戶，有利本季業績表現。

法人看好，晶碩因具備多國產品認證，加上自有品牌有助掌握市場新趨勢，使晶碩彩片持續新增ODM訂單，成為業績重要動能，加上客戶結構穩健分散，以及擁有母公司支援，製程為高度自動化，使代工報價具競爭力。預估晶碩今年營收預估可望有10%成長，成長來自大陸代工客戶、大陸自有品牌與日本新電商客戶。

此外，晶碩矽水膠產品若取得認證則可望成為下一個成長動能。法人表示，矽水膠產品因透氧度高，可長時間配戴，受市場青睞，但也因製造門檻較高，目前仍由國外大廠主導。晶碩在矽水膠材料布局多年，品質取得突破，若順利取證，對明年業績是一大助攻，有利明年業績再有20%成長。