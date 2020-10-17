三大金融股 小摩按讚

全球利率下行，加上保險監理從嚴，摩根大通指出，今年以來海內外市場資金從保險轉戰投資，帶動股債市交易活絡可能不止於短線，而是長達數年的「典範轉移」；金融股獲利將啟動結構轉變，投資也要順應趨勢首選證券業務穩定成長的元大金（2885）、永豐金和富邦金。

國內金控日前公布前九月獲利衝破3,000億元，但銀行獲利普遍衰退，壽險公司受到市場波動影響變數也沒減輕，法人展望後市保守多於樂觀。摩根大通進一步發布台灣金融業中長期發展報告，認為銀行、壽險承壓而證券突出趨勢很可能貫穿數年。

摩根大通證券台灣金融產業分析師黃聖翔表示，台灣家戶資產有三核心，第一也是最大的板塊是房地產，其次是持有現金和保險，其中保險銷售近兩年有很大轉變，因為利率調降加上監理從嚴，去年初年保費衰退後，今年前八月減幅再擴大到31%，傳統和投資型保單都賣不好。

根據摩根大通預測，今年初年保費可能從往年1.1兆～1.3兆元，銳減到6,000億～7,000億元，減幅還有擴大空間，反觀同期最大變化是家戶現金比重提高及證券交易興旺。黃聖翔說，現金雖然增加，但投資人應該很難滿足於0.8%～0.9%的定存利率，因此資金還會加碼入市。

台股今年前九月新增近百萬交易戶，自然人交易比同步提高到62%～64%，前八月複委託超過2.49兆元，已超越去年全年2.44兆元。

黃聖翔表示，台灣投資人加大投資，不僅台股熱，複委託也很活絡，還有兩個觀察點是台灣ETF市場中，高殖利率代表的元大高股息今年來大增300億元，以及境內基金規模迭創新高。若對比過往台股熱且台幣強，通常保單也會賣得好，然今年趨勢反轉，進一步呼應熱錢會繼續尋找收益。

相較下，他認為，銀行今年來受利差縮減的衝擊一直持續，與此同時，能擴張財管的銀行也不多，包括基富通有競爭力的手續費影響國人投資基金習慣。壽險有新契約銷售不易、匯損增加及市場波動等挑戰，基本面上，證券相關金控最有成長性，例如元大金、永豐金及富邦金旗下證券事業強健，獲利能見度較高，中長期也有助金控股利政策維持。