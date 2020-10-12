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正隆9月營收創高 股價奔25年來新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）公告9月合併營收37.79億元，年增17.06%、月增21.99%，創下今年以來單月營收新高紀錄，並推升第3季營收突破百億元，單季營收來到102.61億元，季增7%。正隆表示，9月營收創高主要是造紙本業產能全開，加上建案「正隆天第」、「正隆富饒」挹注，房地產方面，單月貢獻達4.8億元。展望第4季，預計整體營運可望好過第3季，並與去年同期相當。

正隆今日股價反應營收利多，早盤即在追價買盤推升下，股價來到33.5元，漲幅超過5%，順利突破前高，續創25年來新高價。

正隆目前在台灣、大陸、越南都有產線布局，正隆表示，9月台灣、越南皆是產線全開、產能滿載，整體需求暢旺，大陸市場有感受到亦逐漸加溫，但考量貿易戰與疫情等因素，產能不敢全面衝出。隨著逐漸擺脫疫情、水患等不利因素，可望逐漸走出觀望。

除了產能全開，隨著原物料漲價，正隆預期，10月外銷價格也可望有所調漲，漲幅約落在2-3%之間。

正隆 營收

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