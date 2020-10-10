泛用樹脂 迎庫存回補潮

大陸為期八天的中秋和十一長假結束，市場預期泛用樹脂下游因應耶誕節和新年消費旺季需求，將有新一波原料庫存回補潮，可挹注供應商台塑、台聚、國喬、台達化等營運表現。

市場人士表示，從上個月下旬開始，隨著大陸十一和中秋長假的接近，五大泛用樹脂市場即呈現轉弱走勢，而長假拉開序幕後，市場觀望氛圍更為濃厚，不過，賣方也不急於去化庫存，讓近一周各原料報價進入持平局面。

其中，包括聚乙烯（PE）三大品項、聚丙烯（PP)、聚氯乙烯（PVC）、ABS等同步守在平盤，僅有聚苯乙烯（PS）跌價每公噸5美元。

而十一假期結束後，依往年經驗，對岸下游針對耶誕節及新年消費旺季的到來，包括塑膠袋、玩具等等加工業均會展開一波補庫存行動，買氣增溫加持下，可為各供應商接單增新動能，挹注營運上攻。

值得注意的，受到颶風德爾塔將侵蝕美國海灣地區影響，當地海上油田原油產量中斷超過90%，加上挪威石油工人罷工可能擴大，以及沙烏地阿拉伯有意圖推遲增加產量時程，與泛用樹脂連動性高的油價再掀漲勢。

8日的紐約商品期貨交易所西德克薩斯輕油11月期貨結算價為每桶41.19美元，上漲1.24美元，漲幅3.1%；倫敦洲際交易所布倫特原油12月期貨結算價每桶43.34美元，上漲1.35美元，漲幅3.2%，對泛用樹脂市場將有推波助瀾效應。