拓凱Q3營收 攀七季高點

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
拓凱董事長沈文振。（本報系資料庫）
拓凱董事長沈文振。（本報系資料庫）

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠於自行車、安全帽及電子元件產業回溫，第3季合併營收20.38億元，季增12.2%、年增2.5%，營運回到成長軌道，並為近七個季度以來高點；法人估，第4季淡季不淡，業績應可超越第3季。

拓凱9月合併營收7.04億元，月增11.6%、年增15.5%，為14個月來單月營收新高；累計前三季合併營收52.22億元、年減6.7%，減幅持續收斂，全年營收可望上修為個位數成長。

法人表示，拓凱在上半年部分訂單遞延，以及疫後報復性需求增加帶動下，預期第4季安全帽出貨大增，高階自行車車架、輪圈、電動自行車及電子元件出貨應有明顯增長，營運將呈淡季不淡，11、12月業績甚至有機會挑戰歷史新高。

不過，近期新台幣匯率狂升，仍是影響整體營收與獲利的主要因素，預估全年營收上修為73億至74億元，每股稅後純益上看8元至10元。

就產品別來看，在球拍部分，東奧遞延至2021年，原先預估球拍今年營收呈個位數衰退，但5月以來客戶出貨回溫，加上賽事陸續復辦，目前法人估全年應有個位數成長。

今年最大亮點的自行車，第3季營收比重已拉升近五成左右，終端需求大幅成長，訂單也持續追加，預估全年會有雙位數成長。

安全帽是今年受疫情影響較大的產品線，原先預估全年會有雙位數衰退，但中國大陸「一盔一帶」政策，帶動客戶在中國大陸的訂單成長，歐美也陸續回溫，預估全年營收衰退幅度約在10%以內。

醫療為疫情受益產品線，今年將維持雙位數成長。航空目前尚未看到復甦跡象，不過國機國造預計明年首批交機，今年有部分型號的零組件於第4季開始出貨，對營收略有貢獻。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

營收 電動自行車

延伸閱讀

到彰化北斗騎自行車 沿東螺溪綠色廊道玩遍4鄉鎮

上月業績快報／數字科技-4%

聯發科好威 營收大爆發

瑞昱、敦泰營收創雙高

相關新聞

拓凱Q3營收 攀七季高點

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠於自行車、安全帽及電子元件產業回溫，第3季合併營收20.38億元，季增12.2%、年增...

台塑四寶本季展望 營收會更好

三大利多齊發，「台塑四寶」第3季合力大賺近500億元，創下兩年新高，終於一吐去年美中貿易戰及今年新冠肺炎疫情的悶氣。展望...

長榮海營收 連二月創高

長榮海運昨（8）日公告9月營收達193.5億元，再創新高，年增15.1%，連續二個月寫下新高紀錄。市場看好長榮即將公布的...

台塑四寶Q3大賺498億元

台塑四寶昨（8）日發布第3季財報，受惠國際油價止跌翻揚，台塑化營運大幅好轉，外加現金股利加持、石化報價上揚，三大利多齊發...

股匯波動 九家金控9月獲利下滑

九家金控公布前三季獲利，受到9月股市波動加劇以及現金股息入帳高峰過去等因素影響，九家金控9月獲利都比前月減少，累計前三季...

上月業績快報／申豐+52% 出貨力道強

乳膠供應商申豐（6582）昨（8）日公布9月營收，受益醫療級手套客戶群拉貨強勁，加上調漲供應價格，交出單月4.9億元成績...

上月業績快報／恆大+6.6倍 擴增產能

恆大（1325）9月營收為4.7億元，年增660.7%，創單月、前九月歷史新高紀錄，主要是因恆大近期擴增機台，將口罩日產...

上月業績快報／東哥+五倍 後市樂觀

遊艇製造商東哥（8478）昨（8）日公布9月營收，受益美國市場呈現淡季不淡態勢，單月交出2.26億元成績，年增5.07倍...

晶華推優惠 攻宴會商機

晶華（2707）延續暑期訂房盛況，集團的營運重點依舊全力鎖定城市度假商機，9月營收業績回穩，10月開始將以豐富多元的優惠...

岱宇威風 連七月攻頂

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（8）日公布9月合併營收14.1億元、年增182%，連續七個月改寫歷史單月新高紀錄...

熱門新聞

股價衝高股 多頭先鋒

0056帶頭衝！10月ETF除息秀 六檔配息率衝破4%

聯發科好威 營收大爆發

萬三行情再起跑 欣興、台積電等12檔營收亮麗股靚

股匯波動 九家金控9月獲利下滑

聯電爆64萬張天量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。