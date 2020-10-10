拓凱Q3營收 攀七季高點

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠於自行車、安全帽及電子元件產業回溫，第3季合併營收20.38億元，季增12.2%、年增2.5%，營運回到成長軌道，並為近七個季度以來高點；法人估，第4季淡季不淡，業績應可超越第3季。

拓凱9月合併營收7.04億元，月增11.6%、年增15.5%，為14個月來單月營收新高；累計前三季合併營收52.22億元、年減6.7%，減幅持續收斂，全年營收可望上修為個位數成長。

法人表示，拓凱在上半年部分訂單遞延，以及疫後報復性需求增加帶動下，預期第4季安全帽出貨大增，高階自行車車架、輪圈、電動自行車及電子元件出貨應有明顯增長，營運將呈淡季不淡，11、12月業績甚至有機會挑戰歷史新高。

不過，近期新台幣匯率狂升，仍是影響整體營收與獲利的主要因素，預估全年營收上修為73億至74億元，每股稅後純益上看8元至10元。

就產品別來看，在球拍部分，東奧遞延至2021年，原先預估球拍今年營收呈個位數衰退，但5月以來客戶出貨回溫，加上賽事陸續復辦，目前法人估全年應有個位數成長。

今年最大亮點的自行車，第3季營收比重已拉升近五成左右，終端需求大幅成長，訂單也持續追加，預估全年會有雙位數成長。

安全帽是今年受疫情影響較大的產品線，原先預估全年會有雙位數衰退，但中國大陸「一盔一帶」政策，帶動客戶在中國大陸的訂單成長，歐美也陸續回溫，預估全年營收衰退幅度約在10%以內。