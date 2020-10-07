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裕隆今起減資換發新股 10月19日恢復交易

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
圖為董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照
圖為董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照

裕隆（2201）今（7）日開始進行減資換發新股作業，股票暫停交易，預計自10月7日開始暫停買盤，減資新股票將於10月19日上市恢復買賣。

裕隆已經公告辦理減資彌補虧損，實收資本額變更登記，公司股本從原本157.29億元，大幅瘦身至100億元，減資後公司每股淨值從29.33元拉升至46.13元。

納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期，加上今年新冠疫情的衝擊將持續對汽車產業造成不利影響，針對車型技術資產及應收帳款進行減損提列，裕隆去年一口氣第4季提列納智捷、華創與大陸車型等重大減損，使得去年全年大虧244.65億元，寫下公司成立以來最大虧損。

為打消虧損，裕隆動用特別盈餘公積151.45億元，並辦理減資57.29億元以彌補虧損，今天開始進行減資換發新股作業，股票暫停交易，預計自10月7日開始暫停買盤，減資新股票將於10月19日上市恢復買賣。

為因應產業環境的挑戰，裕隆集團依舊認為，自主品牌是台灣產業轉型升級的必經之路，近年來因各項主客觀因素的挑戰，自主品牌的發展必須務實轉型；經過去年的整理，公司將在開放平台新策略下，調整腳步再出發。

減資 裕隆集團

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