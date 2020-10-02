統一推新品 搶鮮食商機

統一（1216）主力泡麵品牌「滿漢大餐」推出全新鮮食產品「酸菜牛肉拌麵」，加入乾拌麵戰局，進入7-ELEVEN鮮食區販售，這是統一泡麵首次跨足鮮食市場，價格達109元，要搶攻消費者的外食荷包，也有望為統一增添營收柴火。

台灣泡麵市場最知名、市占最大為統一泡麵，品牌多達九個，主力品牌有統一麵、來一客、阿Q桶麵、滿漢大餐、大補帖、科學麵等。

由於超商鮮食聯名近期蔚為風潮，業者絞盡腦汁推陳出新，在美食外送平台點餐習慣逐漸深入都會日常生活時，超商鮮食區更成兵家必爭之地。

統一表示，旗下主力牛肉泡麵品牌「滿漢大餐」，推出全新鮮食產品「酸菜牛肉拌麵」，首度進入7-ELEVEN鮮食區，以現煮麵條，拌上以牛肉燉煮的醬汁，佐以長時間滷製的牛腱肉和酸菜，近期新品上市，希望燃起超商鮮食區的麵食市場戰火。

由於今年有疫情關係，許多人宅在家，也讓泡麵業績直直上升，今年本土泡麵銷售更是強強滾，高價麵依然是市場亮點，如統一旗下248元的高價泡麵「滿漢御品」，限量銷售策略奏效，也帶來不少嚐鮮人潮。