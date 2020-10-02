SOGO忠孝館 改裝添戰力

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨坪效王忠孝館B1美食街十年來首度大規模改裝，已全新開幕，增加餐飲品牌，坪數更大，也增加座位數。SOGO忠孝館店長李景銘表示，美食街占全館業績僅為個位數，但卻是「帶路雞」，預估可帶動化妝品和女裝業績增加10%。

李景銘說，此次大幅度改裝，因應消費者喜好進行調整，美食街增加六個餐飲品牌，坪數從300增至400坪，座位數從280個增至340個。

他提到，為此美食街旁的少女服飾配件區減少十個品牌，包括結束七個品牌，另外三個品牌移往二樓；專櫃走道從三米拓寬至三米五，將空間還給消費者。美食街採取藍綠色調，兼具穿透性和區隔感的拉門，一眼望去可感受到美食街連結身旁主打時尚流行的少女服飾配件區。