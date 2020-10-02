長榮航賞月專機 爆滿

長榮航空（2618）推出的「類出國專案航班2.0」中秋賞月專機，昨（1）日分別於桃園和高雄兩地機場登場，由Hello Kitty彩繪機和波音787-10客機以滿載水準完成飛航任務，可挹注售票、周邊商品、免稅品等營收表現。

受新冠肺炎疫情影響，台灣暫緩觀光團進出，各航空公司大砍航班，客運業務受到重創，國內業界積極開闢各項營收，搶攻航空周邊市場商機。

長榮航先前針對父親節推出「類出國專案航班」，獲得市場好評，此次規劃專案航班2.0的中秋賞月專機搶市，昨天分別在桃園和高雄機場啟航。

長榮航表示，高雄起飛的Hello Kitty彩繪機，共提供309個座位，桃園波音787-10賞月專機則有342個，兩航班座位很早就預訂一空。

據了解，長榮航此次「類出國專案航班」再告捷後，接續將推出雙十連假、萬聖節、雙11、耶誕節、跨年及曙光等七大主題航班，目前由各旅行社售票，有望再進一步推升售票、周邊商品、免稅品等銷售額。