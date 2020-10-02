義聯義享天地斥資370億元開發 11月試營運

義聯集團投資370億元的「義享天地」準備就續，包括國際連鎖萬豪酒店、影城、精品百貨等，可望吸引大量人潮與錢潮。而富邦金控在附近的龍華國小舊址BOT開發案，投資280億元，目前積極招商。看好前景發展，北高雄多個建案醞釀掀起一波漲價潮，引起房地產市場注目。

義聯集團董事長林義守表示，「義享天地」A館已全部完工，預計近期取得使用執照，希望11月試營運，其中，萬豪酒店先營業，這是高雄量體最大、最先進的大型服務業賣場，「是當前台灣最軟硬體設備最完善的高級飯店」，將成為南台灣新地標。

百貨業者說，目前百貨業界漢神、遠百、新光三越，以及港都各家五星級飯店，個個都神經緊繃，憂心高雄飯店與零售業市場將重新洗牌。

法人分析，義聯集團將原本偏僻的高雄觀音山建設成「義大世界」遊樂區，吸引很多度假人潮，如今在市中心區建構「義享天地」，將展現獨特的競爭力。

義大世界股權結構中，燁輝（2023）占30％、燁聯持股28.63％，另燁輝與燁興都持有轉投資「義享天地」朕華觀光飯店的股權，其中燁輝占51％、燁興49％。精品百貨方面，不論星級飯店或百貨精品最大特色是收現金，屆時龐大金流，對義聯集團所屬上市櫃公司有加分效益。

除義享天地之外，富邦金的龍華國小舊址BOT開發案，在1.16萬坪的商四土地上，規劃42層複合式商業大樓，樓地板面積廣達15萬坪，結合百貨、飯店、影城娛樂等功能，全部投資上看280億元，目前積極招商中。

法人表示，北高雄新開發案絡驛不絕，興富發及聯上建設集團都軋上一腳，義聯集團在附近還有近萬坪土地待價而沽，增值潛力不容忽視，北高雄商業活動更繁榮，建商醞釀抬高房價。