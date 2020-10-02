義聯集團指標開發案 牽動周邊房市

義聯集團與富邦金（2881）在北高雄的商場開發案，成為港都房地產活廣告。建商醞釀抬高價格，但房市專家認為，預售屋爆大量，投資客已經開始準備脫手，高雄房市多空對陣的態勢轉趨嚴峻，後續值得觀察。

上市建商主管指出，預售屋是強調未來的價值，以義享天地為例，是高雄最大的百貨量體，加上國際連鎖萬豪酒店加持，未來人潮及錢潮可觀，附近房地產價值自然水漲船高。

目前多數位於北高雄的建案，包括上市櫃建商如京城、聯上、鑫龍騰等都強調可受惠「義享天地」及富邦龍華國小BOT案利基，以吸引更多購屋者青睞。「郡都當代」預售案主管說，等「義享天地」開幕後，希望房價可以順利調高。

上市建商說，當前高雄房市最大問題在於供過於求，預售案情況更嚴峻。以鼓山為例，同一條大道上，興富發與華友聯二大預售案，總戶數超過1,200戶，都是首購小房，初估三成投資客逾300戶，在案即將完工交屋前，已傳出多起轉售避稅案例，未來求售現象若擴大，對高雄房市將造成影響。