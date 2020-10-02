三陽國產小休旅 接單旺

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
三陽工業董事長吳清源（本報系資料庫）
三陽工業董事長吳清源（本報系資料庫）

三陽工業（2206）今年新產品策略成功，營收明顯獲得挹注，年初以來的機車市場持續攀高，8月營收37.3億元，年增32.0%，9月並有全新國產小休旅Venue上市，由於接單超出預期目標，9月業績更趨樂觀。

三陽工業在董事長吳清源接手經營後，策略明確。他首先從機車事業開始整頓，不只品牌庫存車全數處理，新發表的車款銷售大好，今年初以來一直以加班因應市場的需求，內銷機車大賣，帶動三陽營收表現，機車事業有助穩固三陽的營收與獲利。

在機車事業穩固，市占率並達到28%後，三陽進一步擴展四輪業務。三陽轉投資事業南陽實業總代理現代汽車，全新車款Venue 9月上市，上市前已接單700輛，Venue熱銷除帶動南陽實業的銷售業績，而且由三陽開發代工組車，本業的營收也獲得挹注。

由於Venue從9月中開始交車，預期未來三陽代工生產的現代國產車數量款將較以往倍增，三陽營收可望明顯成長。

三陽工業為新車款的上市加足馬力，原本的機車事業即已長期加班，Venue導入國產，三陽的四輪事業更為新車款早日上市，日夜加班。目前市場上的小型休旅車款為主流產品，Venue是最平價的國產休旅車款，愈早上市對三陽的營收幫助愈大。

三陽為現代汽車代工的國產車，現代汽車的商用車款已取得相當穩固的市場，再加上其他的房車與休旅車，在Venue上市之前，一個月出貨量約700輛，全新上市的國產車款Venue上市價再降2萬元，成為最平價的休旅車款，再加上超規格的安全配備，預期年販將超過6,000輛，未來量產後，三陽的四輪代工業務將較目前近倍增，營收勢必進一步成長。

圖／經濟日報提供
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三陽 國產車 營收

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