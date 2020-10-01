長榮發債90億 市場叫好

長榮（2603）海運今年發行五年期海外第一次無擔保轉換公司債，發行金額為3億美元（近新台幣90億元），轉換價格為18.2元，優於法人圈預期，而且已全數認購完成，顯見此次長榮發債受到市場支持，也顯示海運前景不俗。

長榮海運昨（30）日收盤價格為15.85元、上漲0.4元。長榮這次海外第一次無擔保轉換公司債訂價比市場預期還高，跟30日收盤價計算起來，有近14%落差，市場認為，關鍵是長榮海運長期以來競爭實力受到肯定。

根據國際航運市場諮詢機構Alphaliner最新9月29日的分析報告，主要貨櫃航運公司受惠於低油價、高運價，今年第2季在營業利潤（operating margin）的表現上皆有獲利，其中長榮海運第2季的營業利潤率高達12%，居同業之冠。

全球各大貨櫃輪業者平均營業利潤率從今年第1季的2.6%躍升至第2季的8.5%，大幅優於去年第2季-3.8%的虧損窘境，也是2010年第3季以來最好表現，其中，長榮海運是全球排名第七大的海運公司，成功拿下第全球海運業營業利潤率第一名，也讓市場看到長榮海運的全球競爭力。

法人認為，受惠二低（低利率、低油價）、兩高（高貨量、高運價）加持，長榮海運競爭力再度讓市場驚豔，即將公布的9月營收可望挑戰新高，推估營收有機會衝200億元，市場看好今年獲利展望，明年有配股實力，也是這次CB轉換價格能訂到18.2元的重要原因。

另外，長榮海運有192艘各種船型的船舶，未來準備交船數量達61艘，2021年開始長榮新船會陸續加入，雖然會增加不少艙位，然而新造船舶都是裝置脫硫塔，可使用較便宜的高硫油，所以新艙增加的壓力反而不是問題，新船加入成為推動獲利成長的新助力。