華園旅館 訂房率逾八成

華園 (2702)旗下高雄兩家旅館的中秋、國慶連假訂房旺，草衙館的兩個假期訂房達90%以上，六合本館也有八成水準，將為營運加分。另外，美國加州的五家旅館住房率也回升至五成，業績正逐步增溫。

華園表示，先前疫情高峰期間，高雄六合本館住房率一度降至二成多，而草衙新館則進入半封館狀態。在本土疫情獲得控制後，帶動該兩個旅館營運回穩，目前訂房也在進一步拉高。

以中秋四天連假看，草衙館的連假前三天訂房率達100%，最後一天假日有65%；六合本館假期前三天訂房率為85%、第四天達60%。在國慶連假方面，草衙館訂房已有90%以上，六合本館達80%，預期未來幾天可望再攀升。

華園認為，高雄市府看準國內大量出遊旅客商機，加碼舉辦各項吸客活動，例如「2020旗津黑沙玩藝節」推出沙雕、音樂演唱、水域活動、彩繪和海鮮饗宴等亮點，可望為旅館業帶來業績。

另外，華園在美國加州的五處據點，在州政府解封、重啟經濟下，各旅館住房率持續上升，包括迪士尼樂園、魔術山等據點，以醫療人員、本地遊客入住為主，住房率已達四、五成。

而最吸睛是北加州據點，受惠特斯拉在弗里蒙特的組裝廠全面復工，住房率更上升達90%，每晚平均房價為120美元，優於預期。