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大魯閣出售鈴鹿賽道樂園本月入帳 股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
大魯閣賽道樂園以1億元將主要營運資產出售。 圖／大魯閣賽道樂園提供
大魯閣賽道樂園以1億元將主要營運資產出售。 圖／大魯閣賽道樂園提供

大魯閣（1432）近年陸續處分旗下長期虧損的轉投資，繼高雄草衙道購物中心出售後，大魯閣賽道樂園也正式出售，有助今年轉虧為盈。此外，公司下個月將召開股臨會，預計通過資本公積發放現金案，每股可配發4元現金，激勵大魯閣股價表現，早盤攻上漲停，並鎖在漲停價位。

大魯閣子公司大魯閣賽道樂園以1億元將主要營運資產出售，處分利益為8,870萬元。大魯閣持股大魯閣賽道樂園71.44%，可認列利益為6,337萬元，預計9月30日進行點交。

大魯閣表示，公司近年積極整理整頓旗下事業體，陸續處分旗下長期虧損的轉投資，並透過財務架構的持續調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，力拼本業獲利。第3季受惠於疫情趨緩及疫情期間的策略調整得宜，7、8兩個月本業皆出現營利，9月又有業外進補，本季可望順利轉虧為盈。

此外，大魯閣預計在10月28日召開臨時股東會，討論以資本公積發放現金案。大魯閣表示，董事會已通過依公司法第241條規定，配發資本公積3億元，若以減資後的股本7.5億計算，每股可配發4元現金。

大魯閣表示，預期至年底財務工程將告一段落，未來公司營收將來自商場租金、運動休閒還有親子事業愛樂園。未來少了賽道樂園與上海基創的營收後，預期商場租金將占營收比近五成、運動休閒事業占比近四成、親子事業占比逾一成。

大魯閣

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