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中秋節、國慶兩大連假將至 中低價觀光股彈跳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
中秋節、國慶兩大連假即將到來，市場看好可望引爆國旅熱潮，中低價觀光股今日股價相對有表現。示意圖／ingimage授權 中秋節、國慶兩大連假即將到來，市場看好可望引爆國旅熱潮，中低價觀光股今日股價相對有表現。
中秋節、國慶兩大連假即將到來，市場看好可望引爆國旅熱潮，中低價觀光股今日股價相對有表現。示意圖／ingimage授權 中秋節、國慶兩大連假即將到來，市場看好可望引爆國旅熱潮，中低價觀光股今日股價相對有表現。

中秋節國慶兩大連假即將到來，中秋連假10月1日起放假4天，國慶連假為10月9日至10月11日共3天，市場看好，10月連續兩波假期可望引爆的國旅熱潮可期，中低價觀光股今日股價相對有表現，劍湖山（5701）、富驛-KY（2724）盤中股價攻頂，燦星旅（2719）盤中漲幅5％，六福（2705）也在紅盤震盪。

劍湖山表示，10月即將迎接中秋、雙十兩波假期，旗下劍湖山世界主題樂園「北海星空-鏡迷宮」設備更新已完成，9月開放給遊客體驗，10月在假期效應下可望迎來一波人潮。

此套遊具是亞洲唯一室內星空館，可體驗最浩瀚、迷人的北海星空，擁抱720度極光，跨時空體驗最絢麗的北歐星海傳說，另外，「驚嚇列車」與「粽邪2-馗降」合作，當「驚嚇列車」再度進站時，看到的卻是「軌王降臨」，驚悚指數破表。

此外，劍湖山表示，水樂園9月起開放時間為每周末與中秋、國慶連假至10月11日止，搶賺最後一波消暑戲水潮商機。

六福在董事長莊豐如的規劃下今年以來持續轉型，鎖定「農創」和「藝創」兩大平台，並透過異業結盟導入不同營運模式，內部估計3-5年可見到成效。在農創方面，六福在關西還有100公頃土地，也有意串連更多業者打造生態旅遊產業鏈，讓民眾可以從過去的兩天一夜，拉長到三天兩夜的深度行程。在藝創方面，希望將台北六福萬怡酒店打造為「城市藝創中心」，並可結合台北流行音樂中心做相關活動。

另看好國旅商機，六福村鬼城2020厄鈴惡靈「墓碑鎮」即將再度開啟，六福村主題遊樂園「墓碑鎮」萬聖主題慶典，神秘奇幻又充滿詭譎氣氛，儼然已成為遊客們每年引頸期盼、盛裝參與的年度盛典。六福村萬聖第四篇章「墓碑鎮-厄鈴惡靈」，9月26日起至11月1日，將有超過一個月的主題活動，趁著連續兩波的連續假期，可望吸引不少人潮。

中秋節 連假 國慶 觀光

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