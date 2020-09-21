醫美旺季將至 佐登、雙美早盤漲逾5%

第4季是整修門面的旺季，醫美產業亦積極布局。包括佐登-KY（4190）在台灣異業合作所開設的第一家醫美診所佐登微爾健康管理醫美診所正式開幕，雙美（4728）也導入膠原蛋白眼周臨床新應用，兩檔個股皆吸引買盤進駐，其中，雙美盤中股價來到75元，漲幅逾8%，佐登-KY盤中股價來到93.4元，漲幅逾5%，一舉來到7個月來高點。

雙美自2018年針對旗下膠原蛋白植入劑重新市場定位後，目前在兩岸市場已累積上千位整形美容外科、皮膚科醫生，且目前已有15％的醫生獲得雙美注射認證通過核可。

雙美總經理林賴美枝表示，去年公司積極聚焦拓展於MC32膠原美塑療程，其運用双美I號膠原蛋白植入劑（膚柔美）進行全面部皮膚真皮層的營養補充，創造今年以來双美I號植入劑已銷售達3.3萬支、年增39.5％，也推進公司整體營收在疫情間仍逆勢繳出累計今年前8月營收達4.83億元、年增33％的成績。

此次双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用，CO2打法即是在双美膠原蛋白在眼周臨床應用上的施打技術升級，除了原本黑眼圈客群外，並瞄準了眼周老化問題，如眼袋、淚溝、上眼瞼凹陷、眼尾下垂等，進一步拓展雙美的銷售市場範疇。

佐登-KY表示，佐登微爾健康管理醫美診所不做動刀整型而是主打輕醫美課程，包括光電類的逆時光藍寶石雷射、晶亮透白超皮秒、極限音波拉提，以及針劑類的美白點滴、玻尿酸、凍齡針等，多為傷口小、疼痛少、恢復快的微改變。

佐登微爾健康管理醫美診所預計年底前完成7家醫美診所布局，包括員林、高雄、台中、桃園、新竹、台北、台南；而在大陸醫美市場，除了現有五家廣州、廈門、成都、武漢、長沙，預計三年內將再增加5家分院。