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統一高價麵 搶禮品商機
統一（1216）推出每碗248元高價麵「滿漢御品」，今年再與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出中秋佐餐限量組，搶中秋送禮商機。滿漢御品本次推出限量7,500碗，即日起將在全台19間指定7-11與電商康是美網購、momo正式開賣，佐餐限量組僅採專線獨家銷售，售價每組888元，也為旗下速食麵業績助攻。
滿漢御品定位為精品生活麵，主要在春節、端午、中秋三大送禮節限時、限量販售，採短期銷售模式，逐漸累積穩定客群，統一表示，確實不少消費者購買滿漢御品的用途，是因為泡麵的獨特性，做為伴手禮贈送予客戶。
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