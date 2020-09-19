福壽超前部署 毛利有撐

福壽（1219）昨（18）日於證交所召開法說會，談到下半年動能，福壽董事長洪堯昆表示，雖最近世界穀物價格大漲20至30%，福壽早已超前部署拿到便宜的好價格，庫存量也多，相信產品毛利率不會比上半年差。

另外，近期美豬議題發燒，福壽目前有1萬頭福壽牧草豬，未來不但將加強產銷履歷，強打品牌豬之外，還要增加豬隻頭數，與美豬產生差異化。

福壽今年上半年前四大主力產品業績占比，畜水產飼料39%、食用油脂28%，畜水產製品（豬雞魚蛋）從去年同期13%增加至15%，因肉雞雞價上漲，銷售金額增加、寵物食品占12%。

若看業績表現，福壽今年前八個月累計營收78.7億元，年減2.2%；今年上半年財報，營收59.1億元，稅後純益3.42億元，年增671.9%，每股稅後純益（EPS）為1.06元，主要因第1季有業外收入，第2季動能在畜糧跟食糧。

洪堯昆談到今年下半年的成長動能。他說，大宗物資占福壽營業額約70%，雖然最近世界穀物價格大漲20至30%，因大陸進口需求量強，除了有水災影響，還有美中貿易戰的因素；而福壽在大宗物資掌握度高，採購拿到好價格，庫存量也多，不會比今年上半年差，有望提升毛利率。

此外，明年美豬進口之後，福壽目前有雞肉產銷履歷，未來也將加強豬肉標示，雞蛋認證也希望達到一定水準；福壽目前有1萬頭豬，今年增加頭數，但還無法預估數量，之後將會以「福壽牧草豬」強打豬肉品牌。