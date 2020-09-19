快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福壽超前部署 毛利有撐

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

福壽（1219）昨（18）日於證交所召開法說會，談到下半年動能，福壽董事長洪堯昆表示，雖最近世界穀物價格大漲20至30%，福壽早已超前部署拿到便宜的好價格，庫存量也多，相信產品毛利率不會比上半年差。

另外，近期美豬議題發燒，福壽目前有1萬頭福壽牧草豬，未來不但將加強產銷履歷，強打品牌豬之外，還要增加豬隻頭數，與美豬產生差異化。

福壽今年上半年前四大主力產品業績占比，畜水產飼料39%、食用油脂28%，畜水產製品（豬雞魚蛋）從去年同期13%增加至15%，因肉雞雞價上漲，銷售金額增加、寵物食品占12%。

若看業績表現，福壽今年前八個月累計營收78.7億元，年減2.2%；今年上半年財報，營收59.1億元，稅後純益3.42億元，年增671.9%，每股稅後純益（EPS）為1.06元，主要因第1季有業外收入，第2季動能在畜糧跟食糧。

洪堯昆談到今年下半年的成長動能。他說，大宗物資占福壽營業額約70%，雖然最近世界穀物價格大漲20至30%，因大陸進口需求量強，除了有水災影響，還有美中貿易戰的因素；而福壽在大宗物資掌握度高，採購拿到好價格，庫存量也多，不會比今年上半年差，有望提升毛利率。

此外，明年美豬進口之後，福壽目前有雞肉產銷履歷，未來也將加強豬肉標示，雞蛋認證也希望達到一定水準；福壽目前有1萬頭豬，今年增加頭數，但還無法預估數量，之後將會以「福壽牧草豬」強打豬肉品牌。

延伸閱讀

為國民健康超前部署 新加坡與蘋果合作 戴Apple Watch完成任務得獎金

不畏美豬來台！福壽將加強產銷履歷 強打品牌豬

洪孟楷要求試吃豬肉 蘇貞昌：我來答詢不是吃東西

影／藍委端出美台豬肉讓院長試吃分別 蘇貞昌拒吃

相關新聞

台塑領漲 四寶市值暴增

颶風襲擊路州、德州等美國石化原料重鎮，造成PVC等石化產能受阻，台塑（1301）的PVC、EVA等主力產品近期報價大漲，...

台苯：兩年內景氣難樂觀

大陸石化新增產能大量開出，造成SM（苯乙烯）市場產能過剩問題難解，台苯（1310）昨（18）日舉行法說會，總經理陳柏元保...

中鴻奪越南大單 獲利補

中鴻 (2014)外銷接單有新斬獲，剛取得銷往越南的5,000公噸熱軋訂單，並創下今年越南進口新高價位每公噸530美元（...

統一高價麵 搶禮品商機

統一（1216）推出每碗248元高價麵「滿漢御品」，今年再與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出中秋佐餐限量組，搶中秋送禮商機...

福壽超前部署 毛利有撐

福壽（1219）昨（18）日於證交所召開法說會，談到下半年動能，福壽董事長洪堯昆表示，雖最近世界穀物價格大漲20至30%...

台船將交船 陽明添動能

台船（2208）在貨櫃船建造進度再有新進展，為陽明海運所打造的第五艘2,800TEU新船，預計10月初進行公海試航、上旬...

富邦媒月餅熱銷 業績補

富邦媒（8454）表示，今年旗下通路momo購物網中秋月餅銷售年增已突破八成，隨著10月初即將迎來中秋佳節，月餅買氣進入...

特力衝營收 逆勢展店

長期代理歐洲精品寢飾的特力（2908）不畏疫情逆勢展店，今年9月於全台北中南一級百貨，陸續開出三家全新複合式寢具概念店「...

國揚減資 每股退4.54479元

老牌建商國揚實業（2505）昨（18）日召開股東會臨時會，並通過辦理現金減資45.4479%，減資金額達31.65億元，...

黑松代理新產品 再下一城

黑松（1234）葡萄酒代理再下一城！為因應消費者購買習慣變化與拓展酒類產品線，黑松昨（17）日宣布，今年與新世界葡萄酒龍...

美時攜手南韓藥廠搶市

美時製藥（1795）昨（17）日宣布，與南韓藥廠CKD簽定策略合作協議，將授權美時經銷第二代紅血球生成素（epoetin...

訊映 全年營收將成長

訊映(4155)昨(17)日在法說會指出，除血糖試片銷售四大客戶下半年銷售可望上揚，目前歐克助聽器市場銷售約5,000多...

熱門新聞

股市新手買進10張藏壽司 慘虧自嘲「吃了一頓12萬的空氣壽司」

台塑領漲 四寶單日市值暴增433.96億元

晶電、億光轉骨 見成效

搶抽新股…小心1日行情 專家提醒留意基本面

聯發科、精測 法人力挺

接力藏壽司 餐飲業掀掛牌潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。