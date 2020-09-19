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台船將交船 陽明添動能
台船（2208）在貨櫃船建造進度再有新進展，為陽明海運所打造的第五艘2,800TEU新船，預計10月初進行公海試航、上旬完成交付。而陽明此艘新船將投入東南亞航線市場，挹注獲利可期。
台船表示，由陽明下訂的十艘2,800TEU新船，是於2018年8月簽署，安排在高雄廠建造；去年3月間，首艘新船正式開工，隨後每一、兩個月開工一艘。第一和第二艘新船在5月下旬完成交船，第三艘新船於7月31日交付，第四艘新船安排9月7日交船。
而第五艘的工程進度如期推進，目前正進入收尾階段，將於10月啟動公海試航作業，若相關設備操作驗收通過，即將辦理交付。
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