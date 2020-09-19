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中鴻奪越南大單 獲利補

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

中鴻 (2014)外銷接單有新斬獲，剛取得銷往越南的5,000公噸熱軋訂單，並創下今年越南進口新高價位每公噸530美元（離岸價），法人初估每公噸利差近百美元，繼本季可望由虧轉盈後，該批訂單在第4季完成交貨後，將可進一步挹注獲利增長。

鐵礦砂自8月以來一路上攻，一度漲破每公噸130美元，創下六年半來最高，為反映原料成本上升，大陸寶鋼本月10日率先以漲盤開出10月盤價，熱軋和鋼板每公噸上漲人民幣50元，而冷軋、熱鍍鋅、電鍍鋅及電磁鋼片等產品則漲每公噸人民幣200至310元。

接續，台塑河靜鋼廠跟進漲勢，宣布調漲11月份交期的熱軋及盤元售價；其中，熱軋每公噸調漲40美元，盤元每公噸漲15美元，確立鋼價後市走勢，並吸引下游紛紛展開庫存布局。

而中鴻目前即傳出外銷接單捷報，剛獲得越南頭頓地區一家單軋廠下單，訂單數量約5,000餘公噸，成交價格為每公噸530美元（離岸價），換算到岸價為每公噸550美元，高於日本製鐵日前成交價每公噸547美元，改寫今年越南熱軋進口價新高。

法人指出，中鴻受益下游需求逐漸回溫，本季每月產量回升至20萬公噸的正常水準，加上售價逐步走高，以及業外股利收入挹注，預期可由虧轉盈。

而第4季方面，在熱軋價格維持上揚走勢，搭配高檔的產量水準，獲利可望上層樓。中鴻昨(18)日上漲0.01元，收9.87元。

另外，中鴻子公司鴻立酸洗鍍鋅廠的酸洗生產線因電控和設備故障已停產多時，歷經中鋼生產部門協助，將於近期試產，若能如期重新啟動，更可進一步為獲利加持。

據了解，酸洗鋼品因市場缺貨刺激，目前流通行情已攀升為每公噸1.85萬元，超越冷軋和鍍鋅鋼品漲勢，下游買氣甚為火熱。

中鴻 越南

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