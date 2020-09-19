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台苯：兩年內景氣難樂觀

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

大陸石化新增產能大量開出，造成SM（苯乙烯）市場產能過剩問題難解，台苯（1310）昨（18）日舉行法說會，總經理陳柏元保守看後市，認為包括今年下半年及未來兩年皆不容樂觀。

陳柏元表示，大陸的SM新增產能持續開出，以今年為例，包括浙江石化、恆力石化、遼寧寶來、唐山旭陽和中化泉州石化等，合計今年一口氣多出302萬噸的SM新產能，約占全球總產量的8.8%，供給過剩，使得SM市場相當嚴峻。

而在需求面，防疫專家表示新冠肺炎的疫苗短期內無法上市，這將使得今年下半年到明年上半年SM市場需求衰退的情況無法改善。供過於求的問題難解，讓陳柏元對於下半年SM市場景氣不敢樂觀。

今年初新冠肺炎疫情從大陸開始出發，大陸各省從農曆年前開始封城，年後又延後復工，造成需求急凍，由於台苯所生產的SM以內銷為主，下游客戶有80%是出口，主要外銷市場以大陸居多，因此大陸封城，對台苯影響相當大。台苯第1季每股稅後淨損0.59元，創下近五年來首見單季虧損。

第2季隨著各國陸續解封，以及國際油價回穩，SM行情走出谷底，台苯第2季成功轉虧為盈，每股純益0.28元。

不過台苯對於後市仍然不敢樂觀，陳柏元分析，不只是今年，未來兩年，包括大陸寧波的華泰盛富、廣東惠州的中海殼牌、天津大沽、安徽嘉璽、山東煙台的萬華化學、兩岸合作的古雷、天津利華益、江蘇虹港石化、寧夏寶豐、汶萊恆逸和鎮利化學，合計還有多達557萬噸的SM新產能要開出來，占全球總產能14.8%，在供給大幅增加的情況下，SM市場一直到未來兩年都不容樂觀。

惟台苯透過整頓不良資產，以及產線去瓶頸化等努力，希望能對公司成本降低有所挹注。台苯高雄林園廠持續進行SM1去瓶頸工程，未來能有效降低能源成本及減少原料耗用，預計明年3月完工，有利公司在不景氣中強化本業競爭力。台苯是國內老字號乙烯相關產品的公司，主要產品為苯乙烯單體、 對二乙苯、甲苯及中間產品乙苯。

台苯昨日股價收16.7元，上漲0.1元，成交5,386張。

台苯 乙烯 肺炎

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