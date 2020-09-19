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台塑領漲 四寶市值暴增

經濟日報 / 記者曾仁凱黃淑惠／台北報導

颶風襲擊路州、德州等美國石化原料重鎮，造成PVC等石化產能受阻，台塑（1301）的PVC、EVA等主力產品近期報價大漲，而且有望一路旺到今年底，台塑昨（18）日股價領軍大漲，率領台塑四寶齊力攻高，四寶單日市值暴增433.96億元，為石化業久違的榮景。

此外，南亞美國擴建乙二醇廠即將在10月投產加入，台化第4季為傳統旺季，使得法人普遍看好三家公司第4季的獲利表現。

其中台塑昨天股價大漲3元，收在81.6元，豋上近兩個月來的股價高點，一舉衝破季線反壓，單日市值增加190.97億元，為台塑四寶之最。

其他三寶南亞、台化、台塑化昨天股價也分別上漲0.4元、1.5元和1.4元，換算市值增加31.72億元、87.91億元和133.36億元，合計四寶單日市值暴增433.96億元，總市值來到2.2兆元，為近一個半月以來新高。

不過先前股價已經激情演出一大段的「台聚四寶」等塑化二線股，昨天回檔休息，包括台聚、華夏、亞聚、台達化昨天股價都收黑。整體而言，由於台塑四寶權值偏重，在台塑的出頭領攻下，昨天台股集中市場塑膠類股指數大漲1.96%，終場收在221.4點，創下近一個月新高。

台塑昨天股價大漲，主要因為颶風襲擊路州、德州等美國石化原料重鎮，造成PVC、PE、PP等產能受阻，連帶推升報價勁揚。根據Platts的資料顯示，本周遠東地區的PVC最新報價來到每噸971美元，周漲幅高達7.7%，創下近兩年多新高。

而美國颶風嚴重，把電線都吹斷，估計電力恢復最快也要到9月底、10月初，從這個氣氛看起來，短線PVC行情不容易回頭，還有上漲空間。

而台塑另一重要產品EVA，也因為大陸為了達到太陽能的全年裝機目標，下半年全力趕進度，帶動太陽能級EVA出現嚴重供不應求的情況，報價飆漲，連帶台塑的發泡級EVA價格與需求也跟著水漲船高。

台塑董事長林健男先前已經預告，由於美國颶風造成當地石化業者減產，影響第4季出口亞洲市場數量，可望推升石化產品價格；而在需求面，第4季有歐美的耶誕節，和大陸的「金九銀十」、雙十一電商促銷活動等，為PE、EVA、PP的傳統旺季，有利台塑產品銷售，樂觀預估台塑第4季營收將比第3季增加，營運短多態勢明確。

台塑化 颶風

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