友達、長榮、明泰 法人買盤支撐

統計7、8月營收連續創今年新高，且年增長率皆為正，籌碼面有法人買盤支撐個股計有友達（2409）、長榮、明泰等。法人認為，受惠於電子拉貨旺季表現，帶動營收表現，相關個股有望成為後續的盤面焦點。

法人分析，從7、8兩月營收表現來看，有連續創今年新高，且年增長率有雙位數表現的多在電子族群，主要原因在於第3季為電子旺季，而電子上游表現優於下游，反應華為禁令、去美及去中化等，其中次族群有表現的集中在IC設計、封測等。

進一步來看，面板廠友達在大尺寸面板出貨量增加下，帶動8月合併營收242.5億元，較上月增加5.9%，較去年同期增加0.5%，在面板供不應求下，後市持續看好。而運輸股長榮、網通族群的明泰營收也呈現步步高升。

IC設計龍頭股聯發科在傳統旺季加上華為禁令提前影響拉貨下，8月營收327.16億元，月增22.5%，年增41.9%，創歷史新高；而全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭義隆則受惠新冠肺炎疫情所帶來的遠距工作與線上教學等需求，NB應用產品出貨暢旺，8月合併營收為15.23億元，月增3.9%，8月業績續創歷史新高。

另外，封測廠精材惠晶圓級尺寸封裝及晶圓測試需求增加，第3季營運樂觀展望、石英元件大廠晶技受惠價格看佳的新訂單挹注，第3季業績看旺。