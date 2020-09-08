鋼市金九銀十 鋼鐵股整理先蹲後跳

鋼市進到「金九銀十」，鋼鐵股漲多整理，類股指數收在95.67點，微幅下修0.72點，跌幅0.75%。由於基本面鐵礦價高，中鋼第4季盤價大漲發酵，市場需湧現，法人評估鋼鐵股「月來月旺」的格局不變，先蹲後跳的前景受到注目。

今天一開盤燁興（2007）立即蹦出連續第7根漲停鎖住，買盤逾2000張守護，但60分鐘後漲停打開，個股下修3.18%以7元收盤。

此外，不銹鋼單軋廠千興漲停鎖住到收盤，東鋼續強，一銅、官田鋼各有表現。

中鋼（2002）董事長翁朝棟說，後疫情時期全球鋼市復甦力道超出預期，國內台商回流以及政府基礎建設成功創造中長期需求，當前大陸鋼市進到「金九銀十」大旺季，上下游鋼廠短期出貨加速推進，「這波鋼市基本面有廣度、有深度」，前景展望看俏。

上市鋼廠主管說，中鋼第4季盤價上漲逾3%，為二年多來最大漲勢，上游龍頭廠積極表態，中下游行情全面走揚，尤其國際鐵礦行情扶搖直上，每公噸站穩120美元，為六年半來高價，成本推升效應堅不可摧，助攻鋼價衝高。

鋼鐵類股從上周就蠢蠢欲動，重點盤線廠燁興單周連拉五根漲停板吹響攻擊號角；鋼筋大廠海光疫情期間連續二季創造獲利而且愈賺愈多，令法人圈驚艷，同為電爐族群的豐興、威致、東鋼共榮；主力單軋廠中鴻外銷觸角延伸到非洲、西亞，聚亨、中鋼構、燁輝、千興等，各擁題材、爭奇鬥艷。

法人分析，鋼市短、中、長期利基不斷。由於後市看好，短線在9月底，也就是大陸十一長假之前將有建構存貨的能量，以備長假後中秋節檔期強力衝刺。中長期則在兩岸都強推基礎建設的現況，鋼市需求硬挺，包括碳鋼、不銹鋼、條鋼以及型鋼等普遍受惠。