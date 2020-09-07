六福村暑假湧60萬人、劍湖山倍增 遊樂園雙雄股價勁揚

暑假概念股8月可望繳出不俗業績，觀光類股中的遊樂園、度假型飯店8月業績表現可期。買盤今（7）日瞄準劍湖山（701）、六福（2705）等兩檔遊樂園股，劍湖山盤中漲幅逾7%，六福盤中也一路震盪走高來到17.3元，漲幅逾5%。另，飯店股夏都（2722）盤中漲幅也逾3%。

六福表示，旗下的六福村8月遊園人次續破30萬，累計今年暑假遊園人次破60萬，較去年同期的50萬成長二成。主要是今年有交通部安心旅遊的補助，加上六福村全新推出的冰霧派對活動口碑發燒，帶動連續兩個月入園人數衝破30萬大關，其中19歲以下年輕人占約七成，與去年同期相較成長約二成。另外，旗下的關西六福莊暑假住房率也在高檔，假日幾乎全滿，平日也有七成之上，而台北六福萬怡則是餐飲業務動能顯著回升，加上六福客棧轉型防疫旅館後一房難求，皆使六福8月營收可望續站高檔。

隨著時序進入9月，六福村在9月針對「九三軍人節」以及9月底「教師節」推出為期一個月「軍教專屬優惠」，另外，9月26日開始將有另一波萬聖節活動接棒。六福村表示，就全年的角度來看，雖然今年2、3、4月受疫情影響甚劇，全年遊園人次恐不如去年表現，但衰減幅度持續收窄中。

劍湖山表示，今年受惠安心旅遊帶動8月遊園人次高達17萬，整體暑假入園人次較去年同期倍增。後續9月將針對全國大專院校學生、軍人、教師推出「大軍師」入園加碼優惠，亦針對10月中秋節結合旗下劍湖山渡假大飯店及劍湖山世界主題樂園，祭出首見的「玩樂園送月餅」，以維繫暑假過後的營運表現。