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力麗Q3財報可期 股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

力麗（1444）第3季受惠產業谷底已過，開工率回升，本業獲利表現將好過第2季表現，加上公司8月處份不動產挹注，使第3季財報可望好過半年報表現，吸引買盤進駐推升盤中股價來到漲停價10.2元，重新站回票面。力麗大秀轉機題材，也帶動今低價紡織股股價，包括南紡（1440）、力鵬（1447）、大宇（1445）皆獲買盤力捧，漲幅皆有4~5%。

力麗8月出售彰化兩筆土地、五筆建物予瑞曼迪斯循環科技，交易金額達4.15億元，處份利益約3.6億元，可望挹注第3季財報。另就本業來看，公司表示，第3季開工率回升，接單也較第2季成長，整體而言，已走出第2季谷底。

力麗第2季單季EPS0.01元，順利扭轉第1季的虧損局面，不過，上半年每股仍虧損0.27元。法人估，力麗第3季有售地利益加上本業好轉，有機會弭平上半年的虧損，使全年獲利轉正。

法人表示，力麗近年逐漸轉往特殊規格、客製化的產品開發，小量多樣，並切入回收環保紗線的生產，因此逐漸切入3C相關的應用，目前力麗加工絲3C相關的出貨占比仍不到一成，但國際電子大廠近年在環保潮流趨勢下，有意擴大對回收環保紗線的採購，是力麗未來發展的機會點。

另就長線來看，中美貿易戰加速了全球往東南亞紡織供應鏈的區域轉移，全球服飾廠下單東南亞地區訂單動能會越來越強。為爭取商機，力麗已將生產基地延伸至印尼，完成布局，未來印尼力寳龍可望為力麗挹注更好的營運成效。

力麗 東南亞

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