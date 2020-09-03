快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

人民幣漲升+金九銀十熱灶 百貨中概族群火熱

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

大陸「金九銀十」傳統銷售旺季到，加上人民幣近期漲勢猛烈，激勵百貨股中的中概族群表現亮眼，買盤瞄準台南-KY（5906）、金麗-KY（8429）、淘帝-KY（2929）等布局大陸內需市場的百貨股，其中，台南-KY早盤股價一度攻頂，金麗-KY盤中股價來到8.16元，漲幅逾5%，淘帝-KY盤中股價來到35.3元，漲幅3.5%。

疫情時代下，大陸內需消費復甦力道加大，適逢大陸金九銀十、十一連假銷售旺季，可望推升百貨業代理商備貨力道，有助營運走出低谷。法人表示，人民幣近期漲勢猛烈，創逾15個月新高，主要反應基本面持續改善，此外，隨著消費內需將進入旺季，民生消費將是最大推力。

金麗近年採取「品牌+代工」雙路並進發展策略優化休閒服飾事業，除強化產品研發設計、加大行銷推廣力道，同步藉由承接代工訂單創造集團穩定現金流。金麗目前擁有大陸休閒服飾品牌G-Apple、e.t.，另有美妝品牌美愛美，今年在疫情期間，公司也針對旗下各省代理商進行整頓與調整品牌銷售渠道，透過集團總部資源協助省份代理商門市結構調整，以期中和整體市場競爭影響。

淘帝今年上半年受疫情衝擊業績影響，稅後淨損為7.21億元、每股稅後虧損7.59元。公司表示，將積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，布局自有網紅與店員直播帶貨商機。此外，隨著優化生產廠商與代理商的管理效益，將落實全渠道銷售與數字化轉型布局。

疫情 網紅 金麗-KY

延伸閱讀

美國對大陸外交人員設限升級 北京表達堅決反對

網紅海豹岩變自然紀念物有譜 基市組審議委員會跨首步

為增加就業 大陸核准浙江、海南兩核電項目

長江水位 全線退至警戒以下

相關新聞

信大 全力衝刺旺季

水泥廠信大（1109）昨（2）日召開法說會，總經理楊大寬表示，隨梅雨季過後，8月大陸水泥銷售價格已經改善，根據歷史經驗，...

中鋼搶單 拚戰非洲、西亞

中鋼（2002）力拚轉虧為盈後的穩健獲利，業務部門整合中鴻、中貿等鋼鐵資源全力衝刺，成功將鋼材賣到非洲、巴基斯坦等遠端國...

台塑化、中油 利差看升

亞洲各大咖輕裂廠陸續歲修，帶動乙烯、丁二烯和丙烯等三大石化基本原料齊漲，以丁二烯為例，近一周漲幅達6.7%，乙烯單周也有...

上緯小金雞 將在陸IPO

上緯投控（3708）昨（2）日公告，旗下子公司上緯新材料在上海證券交易所科創板申請首次公開發行股票（IPO）案，已收到中...

玉山金、中信金 大和喊買

外資大和資本發布台灣金融股報告，認為玉山金（2884）不僅有嚴謹投資策略、信用卡業務蒸蒸日上，管理資產品質也是銀行股前茅...

中鋼可望終結連九月虧損

中鋼昨（1）日舉辦中元普度祈福祭祀，董事長翁朝棟說，鋼市轉好使得中鋼提前在8月轉虧為盈的機會非常高，將結束連續九個月虧損...

中鋼五大戰略 挺進下個50年

疫情重創鋼鐵產業，中鋼在局勢最壞的情況下超前部署，順利完成與台塑河靜鋼廠簽訂投資協議書中的提貨權具體內容等五大戰略專案，...

中租東協地盤 擴至七國

中租控股布局東協市場不因新冠肺炎疫情停歇，月前新增新加坡子公司CIFSC（SG），主攻支援其他東協國家大型企業融資與船舶...

第一金 Q2觸底反彈

第一金控昨（1）日舉辦法人說明會，由副總經理方螢基主持，他說，金融業第2季放款動能增溫，業績觸底反彈，淨利息收入年減幅度...

中租獲利佳 填權息達陣

中租控股獲利表現優於預期，順利完成填權息，大股東、中租企業總裁辜仲立名下公司設質股票近一個月大幅解質7,000多張，而辜...

花旗喊買中租、元大金

由於央行利率陡降，花旗證券認為，銀行股淨利差萎縮無可避免，金融股必須更慎選評價和成長兼具的股票，首選租賃股中租-KY（5...

正隆、永豐餘 下半年營運樂觀

面對新冠肺炎疫情橫掃全球，包括正隆（1904）、永豐餘、榮成等「造紙三強」受疫情影響相對較小，今年上半年獲利全都維持成長...

熱門新聞

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

台股活水 400億股息發放

大和挺玉山金 目標價喊到30元

投信雙重作帳行情 有影

光通訊、網通、散熱族 勇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。