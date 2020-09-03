人民幣漲升+金九銀十熱灶 百貨中概族群火熱

大陸「金九銀十」傳統銷售旺季到，加上人民幣近期漲勢猛烈，激勵百貨股中的中概族群表現亮眼，買盤瞄準台南-KY（5906）、金麗-KY（8429）、淘帝-KY（2929）等布局大陸內需市場的百貨股，其中，台南-KY早盤股價一度攻頂，金麗-KY盤中股價來到8.16元，漲幅逾5%，淘帝-KY盤中股價來到35.3元，漲幅3.5%。

後疫情時代下，大陸內需消費復甦力道加大，適逢大陸金九銀十、十一連假銷售旺季，可望推升百貨業代理商備貨力道，有助營運走出低谷。法人表示，人民幣近期漲勢猛烈，創逾15個月新高，主要反應基本面持續改善，此外，隨著消費內需將進入旺季，民生消費將是最大推力。

金麗近年採取「品牌+代工」雙路並進發展策略優化休閒服飾事業，除強化產品研發設計、加大行銷推廣力道，同步藉由承接代工訂單創造集團穩定現金流。金麗目前擁有大陸休閒服飾品牌G-Apple、e.t.，另有美妝品牌美愛美，今年在疫情期間，公司也針對旗下各省代理商進行整頓與調整品牌銷售渠道，透過集團總部資源協助省份代理商門市結構調整，以期中和整體市場競爭影響。

淘帝今年上半年受疫情衝擊業績影響，稅後淨損為7.21億元、每股稅後虧損7.59元。公司表示，將積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，布局自有網紅與店員直播帶貨商機。此外，隨著優化生產廠商與代理商的管理效益，將落實全渠道銷售與數字化轉型布局。