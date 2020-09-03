上緯小金雞 將在陸IPO

上緯投控（3708）昨（2）日公告，旗下子公司上緯新材料在上海證券交易所科創板申請首次公開發行股票（IPO）案，已收到中國證監會審核通知。上緯主管表示，接下來將排時間準備掛牌，應該不會等太久，上緯新材料最快本月有機會在上海科創版上市，上緯將再添小金雞。

另外，上緯昨天也公布8月營收10.16億元，比7月成長16.2％，年增率高達1.03倍，維持強勁營運動能。法人看好上緯風電材料相關事業未來幾年成長態勢明確，推升上緯近期股價走強，昨天再攻上漲停板150元，創下2018年4月以來股價新高。

上緯董事會去年3月就通過旗下上緯新材料擬赴大陸上市，剛開始評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，去年11月公司敲定希望在上海科創版申請上市，今年7月中獲得科創板股票上市委員會審議同意，昨天再收到中國證監會審核通知。

接下來上緯新材料還有現增發行等一些程序，另外就是排時間準備掛牌，上市應該不會等太久，最快本月內有機會達陣。

上緯新材料主要從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，主要廠區就位在上海松江工業區。公司希望透過上市取得新資金，用於廠房增建、購置研發設備並補充流動資金。另外上緯新材料也會對子公司上緯（江蘇）增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備、引進高端研發人才，提升公司創新能力。

上緯投控開枝散葉，去年出售負責風場開發的重要子公司上緯新能源95%股權，予美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak，上緯本身轉為專注風電相關新材料與碳纖複材事業的業務與研發，繼續協助台灣離岸風電國產化。此次上緯新材料準備在科創版上市，象徵另一新里程碑。