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台塑化、中油 利差看升
亞洲各大咖輕裂廠陸續歲修，帶動乙烯、丁二烯和丙烯等三大石化基本原料齊漲，以丁二烯為例，近一周漲幅達6.7%，乙烯單周也有4.9%漲幅，兩大供應商台塑化（6505）、中油本月利差提升可期。
石化業內人士表示，近期原油受到美國製造業數據好轉及庫存量減少的利多激勵持續攀升，進而推升輕裂廠上游石油腦水漲船高，目前站上每公噸逾410美元，為近六個月來新高。
同時，亞洲各大輕裂廠正相繼歲修，例如韓國YNCC、韓國SK、新加坡殼牌和台塑化等均安排產能大修，導致石化基本原料供給吃緊，帶動現貨報價走揚。
以乙烯為例，上個月原本處於下探弱勢的現貨市場，在下游買盤進場下，正開始由底部回升，現貨價由每公噸715美元漲至750美元，漲價每公噸35美元，單周漲幅為4.9%。
屬淺盤格局的丁二烯市場，則呈現一路拉漲走勢，近一周再漲每公噸40美元，新價為每公噸640美元，為近五個月來最高價位，周漲幅6.7%；至於丙烯部分也由每公噸850美元漲至860美元，漲價10美元，周漲幅1.2%。
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