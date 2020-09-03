中鋼搶單 拚戰非洲、西亞

中鋼（2002）力拚轉虧為盈後的穩健獲利，業務部門整合中鴻、中貿等鋼鐵資源全力衝刺，成功將鋼材賣到非洲、巴基斯坦等遠端國，順利攻下灘頭堡後將創造輻射效應，強化南亞、西亞、中東到非洲鋼鐵貿易能量，為第4季的績效立功。

法人指出，中鋼8月小賺、9月完成虧轉盈的目標，隨後將一路旺到年底。昨天中鋼收盤20.1元，漲0.1元。

中鋼董事長翁朝棟說，上半年鋼市很辛苦，所幸7月看到停損，8月出現轉折點整個產銷都好起來，9月一定賺錢，後面第4季鋼價也都調漲，是很好的發展。

中鋼業務副總劉敏雄表示，上半年鋼市很慘，整個產業都處於低迷狀態，目前公司政策非常明確，就是要在鋼市基本面好轉的情況下，更努力衝刺銷售業績，盡力把上半年缺口補回來。

劉敏雄指出，當前歐洲甚至非洲的價格都明顯回溫，接到來自非洲的訂單離岸價（FOB）505美元，是之前想像不到的價格。此外，巴基斯坦訂單同步落袋，除了接單量增加外，同時達到分散市場的目的。

中鋼主管說，集團整合中鴻、中貿業務資源全力衝刺。例如之前巴基斯坦多是日本鋼廠版圖，受疫情影響新日鐵減產六支高爐，其他日本大鋼廠同步跟進降載，市場空虛剛好中貿補上，近期成交一批數千公噸的鋼材，「攻進南亞與西亞市場，還有後續利基會發酵」。

法人分析，美國鋼價從每公噸500美元以下的低點，快速回漲到540至550美元，全球鋼市全面向好，榮景將持續到年底甚至明年初。