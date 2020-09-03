玉山金、中信金 大和喊買

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

外資大和資本發布台灣金融股報告，認為玉山金（2884）不僅有嚴謹投資策略、信用卡業務蒸蒸日上，管理資產品質也是銀行股前茅，首次評級「優於大盤」、目標價達30元；中信金評級「買進」、目標價23.1元。

玉山金後市引發外資多空戰，有「金融股最準外資」稱號的花旗環球證券雖降評玉山金，引發市場震撼，並衝擊玉山金股價走弱，昨日跌破月線支撐，不過大和報告同步將玉山金和中信金列為台灣金融股首選。

大和報告以「時代變了、瞄準2020年後的未來」為標，點出近年台灣金融環境出現重大轉變，最明顯的趨勢是，投資人對壽險前景疑慮增加。其中三大議題尤其引發關注，包括：低利率壓縮收益、市場波動增加風險、未來接軌新會計制度必須增資。壽險黃金時代恐怕已過，銀行股將持續跑贏。

大和指出，新冠肺炎爆發進一步強化金控獲利的不確定性，相較於2003年SARS來去快速，今年疫情更多變複雜，市場衝擊更大，不會只有一年的影響。

此外，聯準會定調長期低利的時代到來，將持續壓縮壽險新錢及再投資收益，加上市場波動劇烈及接軌IFRS 17挑戰，這些疑慮已讓外資對台灣壽險股縮手。

相較下，大和認為，銀行股雖然也面臨降息壓力，但台灣金融海嘯後就處於低利，多數銀行已因應發展一套降低利差影響、穩定淨利息收入（NII）並提高資產品質的經營策略。

其中，玉山金近年表現有三大特點，大和認為值得長期布局：一、2012-2019年玉山金每年獲利平均成長一成，遠優於整體金融股，即使今年可能出現衰退，但明年將重啟復甦，長期可望保持領先的成長性。二、玉山金投資策略嚴謹，投資的資產99%都是A+評級，且同樣有優於同業的經營成績；三、玉山金已是第三大發卡銀行，成為領導品牌。大和對其今明後年每股純益預估1.57元、1.69元、1.87元。

中信金則獲大和肯定核心的銀行業務穩定壯大，特別是財管強勁成長，配合台灣人壽積極管控負債成本，體質優於其他壽險，評級「買進」、目標價23.1元。

玉山金 中信金 壽險

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