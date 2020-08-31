岱宇今年獲利估三級跳 股價續衝歷史新高

岱宇（1598）今年受新冠肺炎疫情影響，掀起居家健身熱潮，推升家用健身器材需求持續延燒，加上收購SOLE FITNESS效益顯現，法人預估，岱宇今年營收突破百億元大關，稅後純益可望較去年同期倍增，預估今年EPS將達5.5~6元。

岱宇今（31）日股價持續飆高，盤中來到138.5元，觸及漲停價位，並創歷史新高價。法人表示，岱宇受惠電商客戶訂單持續增加，第3季產能利用率可望達九成以上水準，並推升本季營收可望較上季成長逾二成，單季營收預估將站上30億元，且第4季營收可望持續成長。

岱宇表示，今年以來業者成長主要來自旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT等各品牌受惠線上銷售訂單強勁，尤其SOLE品牌擁有北美第一大電商健身器材品牌地位，今年完成整併充分展現集團產品研發組合、行銷宣傳策略、物流運送等資源整合力度，挹注SOLE品牌於美國自有官網、DICK’S線上商城、以及德國CARDIO fitness等通路線上電商表現持續熱銷，帶動第2季SOLE品牌營收比重較去年同期的35％明顯提升至52％，此外，XTERRA品牌站穩大眾家用健身器材市場良好性價比優勢，亦受惠Amazon、Walmart.com等電商客戶持續加大整體備貨力道，以及新款健步車產品亦同步順利打進數家線上通路客戶，帶動第2季XTERRA品牌銷售亦較去年同期大幅成長72％。

此外，岱宇日前董事會也決議通過，投資2.6億元取得統一塑膠公司100％股權，間接取得於台中大甲地區約2,400坪土地。

公司表示，主要考量全球健身運動趨勢越發盛行，且今年因疫情創造宅經濟居家健身的龐大商機，啟動擴建新廠計畫以搶攻更高健身器材市場占有率表現，規劃取得土地後將進行營造廠招標，並依照GMP廠規格標準興建擴廠，以建置健身器材、醫療復健等產線。