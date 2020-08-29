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運價回升 Q3將續獲利

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

裕民（2606）看好BDI（波羅的海運價指數）開始觸底反彈，雖然本周指數小跌，然而近一個月反彈16%、近三個反彈199%，受惠於指數及運價回升，現貨船舶租金價格回升，裕民有信心第3季會持續獲利，累計前三季有機會轉虧為盈。

裕民昨（28）日股價收29.3元，小跌0.05元。公司今年第2季單季已經開始出現盈餘，稅後純益為1.03億元，每股稅後純益為0.12元，然而受到第1季虧損拖累，上半年還是小虧2.83億元，每股稅後虧損0.34元。

裕民分析，上半年全球爆發新冠肺炎疫情，航運市場受疫情影響，需求低迷不振，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23%，預估全球海運貿易量正面臨35年以來的最大衰退；然而散裝航運成長周期特性明顯，裕民認為今年第2季已經觸及景氣循環的底部，下半年將穩定回升。

散裝市場自6月起已逐步復甦，各船型運價指數接連回升，BDI指數27日收盤指數為1,504點，較今年的低點反彈已達一倍。一般而言，第3季是北美穀物出貨旺季，加上中國今年發生水患後，國內鐵礦砂需求攀升，帶動全球運輸需求回補，市場反彈力度將增強。

裕民預期市場最壞的狀況應已過去，隨著下半年如各國政府應對疫情的措施逐漸明確，並開始積極振興經濟與擴大內需，增加基礎建設投資，將進一步帶動散裝市場回揚；尤其，今年大陸水患後的重建基礎建設需求也很看好，推估下半年的市場會持續上揚。

裕民 疫情

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