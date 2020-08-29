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裕民接新船 寫兩個第一

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

裕民航運（2606）子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，昨（28）日舉行32萬噸「裕元輪」(M.V. “Grand Pioneer”）接船典禮，並創下兩個第一次，這是裕民第一艘最大型的超大型礦砂船(VLOC)散裝貨輪，也因為疫情影響，成立以來第一次舉行雲端交船典禮。

裕民航運委託青島北海船舶重工建造載重噸32.5萬噸超大型礦砂船散裝貨輪「裕元輪」，昨日在青島北海造船廠舉行命名儀式，由遠東集團董事長徐旭東主持，並邀請裕民航運獨立董事朱少華之夫人徐梅蘭，為「裕元輪」命名，裕元輪則預定於9月中旬交船營運。

全球都受到新冠疫情影響，過去都是親赴現場的交船典禮，也因為大環境的改變，裕民選擇三地同步在台北及新加坡利用視訊雲端連線觀禮，讓台北與新加坡的賓客在異地如臨現場一同共襄盛舉，這也是裕民成立以來首度舉辦的「雲接船」。

裕民表示，裕元輪是裕民船隊中最大型的船舶，船長339.9公尺，船寬62公尺，載重噸32.5萬公噸，是中國大陸青島北海船舶重工公司為裕民航運建造的第1艘超大型礦砂散裝船，未來將用承運裕民與全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷Vale International SA of Switzerland公司簽訂的25年鐵礦石長期運送合約。

隨著裕元輪的加入，將開始執行承運巴西淡水河谷公司（Vale）巴西出口至中國的鐵礦石運輸業務至2045年，預計這份25年合約包含裕元輪、及今年底將交船的另一艘VLOC，兩艘船合約總收入達6億美元（約新台幣 180 億元），有助於提升每年裕民長約船比重，並創造長期穩定的現金流量及利潤。

裕民進一步分析，這艘的最大特色，是採綠色航運信念以節能環保概念打造，預留未來改造船舶為LNG及燃油雙燃料的靈活性。

在環保節能方面，裕元輪配備了脫硫塔（SOx Scrubber），符合2020年國際燃油公約使用低硫燃油的低排放標準，加上超低油耗表現，裕元輪智能化綠色物流運輸服務，也提升裕民的全球競爭優勢。

裕民 新加坡

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