材料衝營運 發債6億元

不受疫情影響，材料-KY（4763）旗下兩大產品線醋片及絲束，今年都完成新的擴產動作，另外，材料-KY年中也宣布切入上游的醋酐市場。因應公司營運規模擴大，材料-KY決議發行6億元無擔保可轉換公司債（CB），昨（28）日申報生效。

材料-KY此次6億元CB籌資計畫，為2015年底掛牌上市以來第二次發行公司債籌資，上一次是在2017年6月。材料-KY主管表示，主要是因應公司營運規模擴大，取得資金將用來償還銀行借款及充實營運資金。此次材料-KY公司債發行由永豐金證券主辦，依照時程推估，最快9月中可望完成。

不受疫情影響，材料-KY今年擴張計畫持續，旗下兩大產品線，其中4月完成絲束的擴廠，增加1,000噸的年產能，使材料-KY絲束年產能從原本13,000噸提高到14,000噸，擴產幅度約7.6%

其次材料-KY也擴充醋片（醋酸纖維素）產能，6、7月完成年產5,000噸的擴增計畫，使材料-KY的醋片年產能一口氣從20,000噸衝高到25,000噸，擴產幅度達25%。

材料-KY 6月宣布透過慈嚴生活科技公司和濟南大自然新材料公司等兩家子公司，合計投下人民幣5,500萬元（約新台幣2.3億元），合資設立新公司孟玄新材料公司，切入上游醋酐市場。

醋酐是材料-KY主力產品醋片的重要原料之一，因為過去一段時間價格波動比較大，公司考量後，認為自己做成本比較低，且可掌控料源，因為決定切入。材料-KY在山東棗莊投資年產6萬噸的醋酐廠，目標今年底完工，明年初投產，可滿足自家的原料需求。

新冠疫情肆虐，材料-KY營運表現仍逆勢成長，上半年營收10.68億元，年增6%；毛利率從去年同期的28.7%拉升到今年的34.17%。