聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽明短線氣勢強、亮燈漲停 挑戰重返票面價
受惠於運費走揚，陽明（2609）今（26）日開高走高，盤中強勢攻上漲停價位9.61元，接下來可望挑戰重回票面價。
陽明自2018年5月失守票面價之後，雖然今年第一季遭遇新冠肺炎疫情爆發，不過第二季來隨著運價回升，在國際油價處於相對低檔的成本優勢，讓航運業展望越趨正向。陽明股價經過數月橫向整理後，近期在外資買盤力挺下，8月自約6.3元起漲，一路漲至今日漲價9.61元，上漲幅度超過5成。
陽明本周短線氣勢強，5日均線向上突破10日均線，外資昨天持續加碼陽明，買超1943張，連續兩日拉出長紅K棒。
近期股價表現亮眼的還有長榮，近月來獲外資大舉買超，本周股價也來到2018年2月來新高，今天多空交戰激烈，早盤在平盤上下震盪，盤中爆量逾12萬張，翻紅小漲1.5%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言