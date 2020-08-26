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陽明短線氣勢強、亮燈漲停 挑戰重返票面價

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

受惠於運費走揚，陽明（2609）今（26）日開高走高，盤中強勢攻上漲停價位9.61元，接下來可望挑戰重回票面價。

陽明自2018年5月失守票面價之後，雖然今年第一季遭遇新冠肺炎疫情爆發，不過第二季來隨著運價回升，在國際油價處於相對低檔的成本優勢，讓航運業展望越趨正向。陽明股價經過數月橫向整理後，近期在外資買盤力挺下，8月自約6.3元起漲，一路漲至今日漲價9.61元，上漲幅度超過5成。

陽明本周短線氣勢強，5日均線向上突破10日均線，外資昨天持續加碼陽明，買超1943張，連續兩日拉出長紅K棒。

近期股價表現亮眼的還有長榮，近月來獲外資大舉買超，本周股價也來到2018年2月來新高，今天多空交戰激烈，早盤在平盤上下震盪，盤中爆量逾12萬張，翻紅小漲1.5%。

陽明 外資 國際油價

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