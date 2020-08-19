海運股Q2財報亮眼 法人看好Q3旺季行情

受惠於燃油成本大幅滑落，海運股第2季財報普遍優於預期，展望下半年，考量歐美各國陸續重啟經濟，生產活動恢復正常，第3季產業旺季效應可期，且明年全球運力供給過剩情況逐漸改善，有利於長期營運回升下，看好長榮（2603）、萬海等族群營運前景。

長榮第2季稅後淨利31.9億元，由虧轉盈，獲利大幅增長係因燃油成本大幅降低，帶動毛利率提升至17.2%，每股盈餘（EPS）0.66元；萬海受惠於燃油價格下滑，且利用減併班、短租船退租等方式撙節成本，帶動毛利率提升至16.3%，稅後淨利達16.7億元，獲利季增1,913%、年增140%，EPS 0.76元。

統一投顧研究部主管廖婉婷、台新投顧協理范婉瑜表示，觀察上海出口貨櫃SCFI綜合指數，目前最新報價為1,107點，年成長35%，其中，歐洲線每20呎櫃910美元，年成長12%YOY、美西線年成長113%、美東線年成長15%。

各航線運價中，以美東線及美西線運價漲幅最大，主因在於觀察美國零售銷售數據，自5月起的月成長幅度開始轉正，6月起，年成長幅度也轉正，顯示美國市場消費力道正在回升，帶動貨量成長，且歷經上半年庫存去化後，下半年進行庫存回補。

分析師指出，考量長榮海美洲航線占比達四成以上，預期美東線及美西線運價強勢下，受惠程度最高；其次，由於遠洋線貨量回升，將帶動亞洲近洋線區域航段貨量同步成長，看好萬海也將受惠。

此外，根據Alphaliner的7月最新預測，貨櫃航運產業今年供需年成長率分別為2.8%、-7.4%，明年年成長率則分別為2.9%、7.0%，產業供需結構轉佳有所改善，有利於貨櫃航商營運。

長榮未來兩年內將有61艘新船待交付，以目前全球前10大貨櫃航商中，長榮海未交付船舶訂單運力達52.4萬TEU，為前十大貨櫃航商之最，考量明年貨櫃產業供需結構好轉有利於航商營運下，長榮營運動能可望優於同業競爭者。